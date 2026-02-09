Gimnasia vs Barracas.- El Lobo quiere seguir a paso firme: formaciones, hora y cómo verlo online

Marcelo Torres volvió al gol con Aldosivi y es una carta de desequilibrio para el Lobo / Archivo

Desde las 17, Gimnasia visita a Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro contará con Darío Herrera como árbitro principal, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR. La televisación será de TNT Sports y la transmisión radial corresponderá al equipo de la Supertransmi de FM La Redonda 100.3.

En la antesala del clásico platense ante Estudiantes, el Lobo buscará sumar un nuevo triunfo que le permita mantenerse en la pelea dentro de su zona y, sobre todo, llegar fortalecido desde lo anímico a uno de los partidos más importantes del semestre. El equipo dirigido técnicamente por Fernando Zaniratto viene de una victoria clave ante Aldosivi en el Bosque, que le permitió dejar atrás el traspié sufrido frente a River en el Monumental y recuperar confianza.

El triunfo ante el Tiburón no solo significó tres puntos, sino también una señal positiva desde lo futbolístico. Gimnasia fue eficaz en los momentos de mayor complejidad del partido, mostró carácter para sostener la ventaja y terminó sacando adelante un duelo que se había presentado cuesta arriba.

Ese resultado le permitió acomodarse en la Zona B y mirar con mayor optimismo lo que viene. Sin embargo, en el mundo albiazul saben que el desafío de esta tarde es fundamental para empezar a construir regularidad, una de las deudas pendientes del equipo en este inicio de torneo.

En cuanto al armado del equipo, Zaniratto fue claro en conferencia de prensa al remarcar que no existe un “once de memoria”, aunque sí una base que pretende sostener a lo largo del campeonato. Dentro de ese esquema, hay un nombre que sobresale por encima del resto: Ignacio Fernández. El experimentado volante es el máximo referente futbolístico del plantel y será una de las principales novedades en el equipo titular.

Nacho regresa tras ausentarse en el encuentro frente a Aldosivi debido a una bursitis infecciosa producto de una picadura en el codo derecho. Durante la semana fue evaluado por el cuerpo médico, evolucionó favorablemente y finalmente recibió el alta para volver desde el inicio. De esta manera, ocupará el lugar de Lucas Castro en el mediocampo, aportando experiencia, manejo de pelota y liderazgo.

La otra modificación confirmada será el ingreso de Ignacio Miramón, quien jugará por primera vez como titular en esta segunda etapa en el club en lugar de Augusto Max, luego de su ingreso en la última media hora ante el conjunto marplatense.

La formación de Fernando Zaniratto no podrá contar con Manuel Panaro, quien se encuentra suspendido provisionalmente por su expulsión ante River Plate y cumplirá -al menos- dos fechas de suspensión al igual que su compañero Jorge De Asís. Por eso, Jeremías Merlo seguirá como uno de los extremos del equipo.

Panaro se pierde el partido de esta tarde por una suspensión provisional tras la roja ante River Plate

Más allá de la continuidad en los nombres, puertas adentro el mensaje es claro: nadie tiene el puesto asegurado. La competencia interna es uno de los aspectos que Zaniratto más destacó luego del triunfo ante Aldosivi, remarcando que el recambio está preparado y que todos los futbolistas cuentan con las mismas posibilidades de ganarse un lugar. Esa disputa sana dentro del plantel es vista como una fortaleza de cara a un calendario exigente.

Si bien el clásico del próximo domingo empieza a aparecer en el horizonte, en Gimnasia saben que el foco debe estar puesto en el compromiso de esta tarde. Sumar de a tres ante Barracas Central no solo significaría seguir prendido en la zona alta, sino también llegar al duelo frente a Estudiantes con el ánimo en alza y una mayor solidez colectiva.

Enfrente estará el equipo dirigido por Rubén Darío Insúa, que atraviesa un comienzo de torneo irregular. Barracas apenas cosechó dos puntos en las primeras tres fechas del Apertura y aún no logra encontrar un funcionamiento convincente. Al Guapo le cuesta generar juego y profundidad, y si bien entre semana avanzó en la Copa Argentina, el rendimiento no termina de conformar a su entrenador más allá de haber levantado un 0-2 y vencido por penales a Temperley.

Como local, Barracas intentará hacerse fuerte y recuperar la solidez que suele mostrar en su estadio. El fin de semana pasado igualó ante Deportivo Riestra en un encuentro cargado de polémica, donde volvió a beneficiarse con un penal a favor en el tramo final del partido. Para este compromiso, el once aún no está confirmado, aunque Insúa no realizaría grandes modificaciones respecto del equipo que enfrentó al Gasolero por el certamen federal.

Así llegan Barracas Central y Gimnasia a un cruce clave por la cuarta fecha del Apertura. Desde las 17, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, el Lobo buscará otro triunfo que lo mantenga en carrera y le permita llegar al clásico platense con confianza, juego y resultados.

UN ANTECEDENTE FAVORABLE Y EL HISTORIAL ENTRE AMBOS

En el historial general, Gimnasia domina ampliamente los enfrentamientos ante Barracas Central: en un total de 22 encuentros, el Lobo ganó 15, el Guapo ganó 4 y empataron 3. La última vez que se enfrentaron fue el 1 de diciembre del año pasado en el Estadio Claudio Tapia, donde el mens sana ganó 2-0 por los cuartos de final del Torneo Clausura. Los tantos los marcaron Marcelo Torres y Franco Torres. Por su parte, el Lobo acumula cinco victorias consecutivas ante Barracas, de las cúales dos fueron en condición de visitante. La última caída ante el Guapo fue el 27 de febrero de 2023 por la Copa de la Liga, por 1-0. El único tanto del partido lo marcó Carlos Arce.

LOS NÚMEROS DE HERRERA DIRIGIENDO A GIMNASIA

Darío Herrera será el árbitro principal de esta tarde, y dirigirá por vez número 35 al Lobo. En esa cantidad de partidos, el conjunto de La Plata sumó 12 triunfos, 11 empates y 11 derrotas.