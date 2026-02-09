Meridiano V se prepara para dos días de carnaval con murgas, candombe y samba

Gimnasia jugó muy mal y perdió 2 a 0 ante la modestia de Barracas justo antes del clásico
Provincia actualizó el mapa de riesgo del Arroyo El Gato e informó cuáles son las zonas con peligro de inundación
Pidió trabajo en una delegación de La Plata, no le dieron y rompió todo a su paso
“La Toretto”: adelantan un paso clave rumbo al juicio oral en La Plata
“Él estaba ahí”: Daniela Celis contó la experiencia paranormal que vivió durante el coma de Thiago Medina
El juicio a la banda de falsos policías comenzó con pruebas perdidas y dudas sobre la acusación
Declara por primera vez el novio de Rocío Alvarito, la joven que murió tras caer de un balcón en La Plata
VIDEO. José Sosa fue homenajeado tras cumplir 300 partidos con la camiseta de Estudiantes
Semana clave para las paritarias de docentes y estatales bonaerenses
Moria Casán dio detalles sobre el noviazgo de Sofía Gala y Fito Páez
Furia Scaglione de GH blanqueó su relación con el futbolista Nicolás Rodríguez
El dólar tuvo su mayor baja en 3 meses y el Banco Central compró U$S 176 millones
"Todos a llevar sus ahorros al banco", Caputo celebró con una arenga el nuevo blanqueo
El soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos era extorsionado por presos de La Plata
Se abre una nueva oportunidad para la inscripción a las cursadas del Instituto Superior FEMEBA
Tras el abrupto aumento, ¿cuánto costará viajar entre La Plata y Buenos Aires?
Cetré acompaña a Estudiantes desde el palco de UNO mientras se define su paso a Boca
Piden colaboración para sostener la alimentación de mascotas en un reconocido refugio de en Villa Elisa
Incendio de campos en Arturo Seguí mantuvo en vilo a los vecinos
La Plata sin agua este lunes: a qué zona afectan las obras de Absa
Al retomar la conducción del PJ, Alak apela a la "unidad" y llama a la "comunidad"
Tras las denuncias por presuntos sobreprecios, Demian Reidel renunció a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina
El fenómeno therian y la primera gran juntada en la Provincia: quiénes son y cuándo se reúnen
Procesaron al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo por fraude al Estado y coimas
Otro grave accidente en moto en La Plata: chocaron contra un poste y sufrieron fracturas
Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan
"Hacen ritos satánicos y compran almas": a quién acusó Andrea Rincón
De La Plata a Tokio: Santiago Motorizado cantará por primera vez en Japón
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Barrio Meridiano V volverá a ser el epicentro del carnaval platense durante el próximo fin de semana largo, con dos jornadas de festejo que tendrán como punto de encuentro la clásica esquina de 17 y 71. Las actividades se desarrollarán el lunes 16 y el martes 17, con propuestas libres y gratuitas pensadas para toda la familia y una fuerte impronta comunitaria.
“Meridiano se viste de momo, el playón se pinta de colores”, anunciaron los organizadores de una celebración que con el paso de los años se consolidó como una tradición de la ciudad. La convocatoria es abierta y sin formalidades: llegar disfrazado con lo que se tenga a mano y sumarse a una fiesta popular que prioriza el encuentro, la alegría y la participación colectiva.
El lunes 16 se presentarán Flor de Murgol y Flores del Desierto, murgas argentinas, junto a Lonjas (candombe), Multiboom (samba reggae), Qullqi Jawira (sikuris), Bateria Sudaka (escuela de samba) y Tambores de Maracatú (bloco). La jornada se completará con la presencia de las murgas uruguayas La Prometea y Conventillo Nacional.
El martes 17 continuará la celebración con Los Vaguitos de Los Hornos y Pacto de Negros, murgas argentinas, además de Batuque Villa Elisa (samba reggae), Altos Batuque (comparsa), Estación Batuque (escuela de samba), La Minga (candombe) y Bloco das Pibas (samba reggae). También dirán presente las murgas uruguayas Ta Linda la Barriada y La Fulana.
Además de los espectáculos musicales, el carnaval incluirá juegos comunitarios y una muestra fotográfica con imágenes históricas de los carnavales del barrio, impulsadas por distintas organizaciones culturales y sociales. Desde la organización remarcaron que la propuesta busca construir una fiesta del encuentro, con respeto y solidaridad, cuidando el barrio y fortaleciendo las expresiones populares nacidas desde la comunidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí