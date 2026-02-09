Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Meridiano V se prepara para dos días de carnaval con murgas, candombe y samba

Meridiano V se prepara para dos días de carnaval con murgas, candombe y samba

meridianocultural.com.ar

9 de Febrero de 2026 | 20:00

Escuchar esta nota

El Barrio Meridiano V volverá a ser el epicentro del carnaval platense durante el próximo fin de semana largo, con dos jornadas de festejo que tendrán como punto de encuentro la clásica esquina de 17 y 71. Las actividades se desarrollarán el lunes 16 y el martes 17, con propuestas libres y gratuitas pensadas para toda la familia y una fuerte impronta comunitaria.

“Meridiano se viste de momo, el playón se pinta de colores”, anunciaron los organizadores de una celebración que con el paso de los años se consolidó como una tradición de la ciudad. La convocatoria es abierta y sin formalidades: llegar disfrazado con lo que se tenga a mano y sumarse a una fiesta popular que prioriza el encuentro, la alegría y la participación colectiva.

El lunes 16 se presentarán Flor de Murgol y Flores del Desierto, murgas argentinas, junto a Lonjas (candombe), Multiboom (samba reggae), Qullqi Jawira (sikuris), Bateria Sudaka (escuela de samba) y Tambores de Maracatú (bloco). La jornada se completará con la presencia de las murgas uruguayas La Prometea y Conventillo Nacional.

El martes 17 continuará la celebración con Los Vaguitos de Los Hornos y Pacto de Negros, murgas argentinas, además de Batuque Villa Elisa (samba reggae), Altos Batuque (comparsa), Estación Batuque (escuela de samba), La Minga (candombe) y Bloco das Pibas (samba reggae). También dirán presente las murgas uruguayas Ta Linda la Barriada y La Fulana.

Además de los espectáculos musicales, el carnaval incluirá juegos comunitarios y una muestra fotográfica con imágenes históricas de los carnavales del barrio, impulsadas por distintas organizaciones culturales y sociales. Desde la organización remarcaron que la propuesta busca construir una fiesta del encuentro, con respeto y solidaridad, cuidando el barrio y fortaleciendo las expresiones populares nacidas desde la comunidad.

