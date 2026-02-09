Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Perdió el control del auto y terminó volcando en 19 y 520

Foto: gentileza Claudio Brizuela

9 de Febrero de 2026 | 14:01

Un accidente de tránsito generó momentos de tensión este lunes en una de las avenidas más transitadas de La Plata, cuando un automóvil volcó tras perder el control en la rotonda de 19 y 520.

El siniestro ocurrió este mediodía y fue advertido a través de un llamado al sistema de emergencias 911. Al llegar al lugar, personal policial constató el vuelco de un Renault Clio que era conducido por un hombre.

Según relató el propio conductor a los efectivos, por motivos que no fueron especificados perdió el control del vehículo, lo que provocó el vuelco sobre la calzada. A raíz del impacto, se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME.

El móvil médico que acudió al lugar asistió al automovilista, quien no presentó lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud. El hecho no dejó heridos y se registraron únicamente daños materiales.

Tras el operativo de asistencia, se dio intervención a la comisaría correspondiente y se normalizó la circulación. El episodio generó demoras momentáneas y la atención de quienes transitaban por el sector.

Multimedia

Foto: gentileza Claudio Brizuela

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

