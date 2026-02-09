Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

El dólar tuvo su mayor baja en 3 meses y el Banco Central compró U$S 176 millones

El tipo de cambio retrocedió con fuerza en todas las franjas y marcó mínimos que no se observaban desde noviembre

El dólar tuvo su mayor baja en 3 meses y el Banco Central compró U$S 176 millones
9 de Febrero de 2026 | 18:26

El mercado cambiario inició la semana con una caída pronunciada del dólar, que registró su mayor retroceso diario en tres meses y profundizó la tendencia de estabilidad que domina las primeras semanas de 2026.

El tipo de cambio mayorista cerró en la zona de $1.420-$1.425, con una baja diaria de entre 1,1% y 1,5% según las distintas referencias del mercado. Se trata del nivel más bajo desde mediados de noviembre y consolida una dinámica descendente que se viene observando desde comienzos de año.

El movimiento se dio con un volumen operado de aproximadamente US$ 430 millones en el segmento de contado, un monto considerado consistente con la estacionalidad del comercio exterior. La oferta de divisas superó a la demanda durante gran parte de la rueda, lo que permitió que el precio se mantuviera presionado a la baja sin necesidad de intervenciones disruptivas.

El segmento minorista

La tendencia descendente también se reflejó en el segmento minorista. El dólar al público cerró en $1.440 en las principales entidades financieras, su cotización más baja desde el 19 de noviembre.

En lo que va de 2026, el tipo de cambio oficial acumula una baja cercana al 3%, un dato que refuerza la percepción de estabilidad cambiaria tras la implementación del nuevo esquema de bandas. El precio actual se ubica varios puntos por debajo del techo establecido por el Banco Central para la jornada, lo que amplía el margen operativo de la autoridad monetaria dentro del régimen de flotación administrada.

Las cotizaciones financieras y el mercado informal también acompañaron la tendencia general, con retrocesos que llevaron a los dólares alternativos a niveles mínimos en semanas.

Compras sostenidas del Banco Central

En paralelo a la caída del tipo de cambio, el Banco Central volvió a cerrar la rueda con saldo comprador. La autoridad monetaria informó adquisiciones netas por US$ 176 millones, la segunda compra diaria más importante del año.

Con este resultado, el organismo acumula cerca de US$ 500 millones en lo que va del mes y más de US$ 1.650 millones desde la segunda semana de enero. El objetivo oficial para 2026 es sumar US$ 10.000 millones a las reservas internacionales, una meta que comenzó a transitarse con una secuencia de intervenciones positivas casi diarias.

El nivel actual del dólar mayorista se ubica entre 9% y 11% por debajo del techo de la banda cambiaria fijada para la jornada, lo que permite que el BCRA continúe absorbiendo oferta de divisas sin tensiones sobre el precio.

Estabilidad financiera pese a datos de inflación

La calma cambiaria se sostuvo incluso en un contexto de noticias inflacionarias menos favorables. La publicación de un índice de precios superior a lo esperado en la Ciudad de Buenos Aires no alteró el comportamiento del mercado, que mantuvo una dinámica ordenada durante toda la rueda.

En paralelo, el frente financiero mostró señales de recuperación. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron subas generalizadas, en línea con una mejora de los principales índices internacionales. Algunas compañías energéticas encabezaron los avances con incrementos superiores al 5%.

Los bonos soberanos en dólares también operaron en terreno positivo y el riesgo país retrocedió alrededor de 1,5%, para ubicarse cerca de los 500 puntos básicos, tras la suba registrada la semana anterior.

La compra sostenida de dólares por parte del Banco Central se dio junto con una normalización de las tasas de interés de corto plazo en pesos. La tasa de caución a un día descendió hasta el 18%, por debajo de los valores observados la semana pasada, cuando se movía en un rango de entre 24% y 27%.

El movimiento refleja una mayor estabilidad en la liquidez del sistema financiero y una transición hacia tasas más bajas en el mercado interbancario. Este reordenamiento acompaña la menor presión cambiaria y la continuidad del proceso de acumulación de reservas, en un contexto donde el Banco Central mantiene una presencia activa pero sin generar sobresaltos.

