TRAS HABER RECHAZADO LA OFERTA DEL 2% DE SUBA

Semana clave para las paritarias de docentes y estatales bonaerenses

Semana clave para las paritarias de docentes y estatales bonaerenses

Archivo

9 de Febrero de 2026 | 02:37
Edición impresa

Luego de que la semana pasada los gremios docentes y estatales bonaerenses rechazaran una oferta de aumento salarial del 2 por ciento, la Provincia prevé realizar una nueva convocatoria para acercar posiciones en las paritarias de estos sectores. Según trascendió, el llamado sería en los próximos días, dado que a mediados de mes comienzan las liquidaciones de sueldos que, si llegaran a efectivizarse sin un nuevo acuerdo consolidado, impedirían el impacto de una mejora en los salarios de febrero, mientras que el objetivo del gobierno de Axel Kicillof es iniciar las clases el 2 de marzo.

El jueves pasado la Provincia ofreció a ambos sectores un aumento del 2 por ciento, que fue rechazado por todas las organizaciones. Entre los argumentos de esa postura se destacaron que, por un lado, se espera que el índice de inflación de febrero sea superior a ese porcentaje, lo que implica que los salarios vuelvan a quedar por debajo del aumento del costo de vida.

Por otra parte, los gremios sostienen que de la composición de la oferta formulada por el gobierno sólo un 0,5 por ciento impactaría en los bolsillos y el salario real de los trabajadores de la Provincia. Esto es debido a que el retroactivo de un aumento previo que los empleados recibieron en enero dejaría de percibirse a partir de la próxima liquidación.

De un modo u otro, todos los gremios coincidieron en rechazar esa oferta por “insuficiente” y la negociación pasó, entonces, a un cuarto intermedio. La expectativa, ahora, está puesta en un nuevo llamado que la Provincia se comprometió a realizar con la promesa de mejorar esa última oferta, lo que sucedería en los próximos días.

Quienes salieron a expresar públicamente su disconformismo con la suba ofrecida el jueves fueron el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que reúne a la mayoría de los gremios de los maestros; la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia (Fegeppba) y UPCN, entre otros.

 

El tiempo para llegar a un acuerdo es clave porque el 15 se inicia la liquidación de sueldos

 

Además, en el caso de esto último gremio, sus representantes reclamaron la recategorización de trabajadores, la titularización de categorías interinas que tengan tres años consecutivos o cinco alternados y el pago de una bonificación especial para el personal de mantenimiento de la administración.

En el caso de temas sectoriales, los planteos giraron en torno al régimen horario del Instituto Cultural; la situación de los empleados del ministerio de Ambiente; la correcta liquidación de los años de antigüedad durante la vigencia de la emergencia económica y el pase a planta permanente del personal temporario o que revista en categorías precarizadas.

