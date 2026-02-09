Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El fenómeno therian y la primera gran juntada en la Provincia de Buenos Aires: quiénes son y cuándo se reúnen

El fenómeno therian y la primera gran juntada en la Provincia de Buenos Aires: quiénes son y cuándo se reúnen
9 de Febrero de 2026 | 08:11

Una nueva expresión social comenzó a ganar visibilidad en todo el territorio bonaerense en las últimas semanas a partir del crecimiento de la comunidad therian, integrada por personas que sienten una identificación interna con animales no humanos. El fenómeno, conocido como teriantropía, encontró en las redes sociales un canal clave de difusión y organización. De hecho, se anunció una juntada therian en San Nicolás para mañana, martes 10 de febrero, y simultáneamente una movida anti-therian, lo que muestra el impacto que causa la comunidad.

La teriantropía es una vivencia identitaria en la que una persona se reconoce internamente vinculada a un animal, ya sea a nivel psicológico, emocional o espiritual. Desde la propia comunidad aclaran que no se trata de un juego, una moda pasajera ni una actividad recreativa, sino de una forma de percibirse a uno mismo.

En los últimos meses, esta expresión comenzó a ganar notoriedad en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde usuarios comparten testimonios personales, reflexiones y contenidos vinculados a su identidad therian. La viralización de estos relatos permitió que personas con experiencias similares se reconozcan entre sí y comiencen a organizarse a nivel local.

Ojo: no hay que confundir a los therians con los furries. Estos últimos, más allá de que también usen máscaras o trajes animales, forman parte de un fandom centrado en personajes antropomórficos: animales con rasgos humanos, como hablar, vestirse o caminar erguidos.

Los therians y la juntada en el norte bonaerense

Impulsados por esa visibilidad creciente, integrantes de la comunidad convocaron a una “juntada therian” que se realizará mañana a las 17.30 en la Plaza Mitre, un espacio público elegido para facilitar el acceso y la participación.

Según comentaron, el encuentro tiene como finalidad socializar, intercambiar vivencias y trasladar estas experiencias del ámbito digital al cara a cara, en un entorno abierto y distendido. Durante este tipo de reuniones, algunos participantes suelen utilizar accesorios como orejas o colas, o expresarse corporalmente como parte de su manifestación identitaria, siempre desde el respeto mutuo.

Desde la organización señalaron que la juntada no incluye actividades formales ni espectáculos, sino que se trata de un espacio de encuentro entre pares. También recomiendan que quienes estén interesados en participar se contacten previamente a través de redes sociales como TikTok o Instagram, donde se realiza la coordinación y se brinda información adicional.

Asimismo, remarcaron la importancia de mantener un clima de cuidado y respeto, tanto entre los asistentes como con el entorno, y aclararon que la convocatoria está abierta a personas interesadas en conocer más sobre la comunidad therian, siempre desde una actitud de comprensión y diálogo.

Convocatoria a un “encuentro anti-therian”

En paralelo a la organización del encuentro therian, en las últimas horas también comenzó a circular en redes sociales una convocatoria impulsada por un grupo que se identifica como “antitherians”.

A través de una cuenta reciente de Instagram, este grupo anunció una movilización para la misma tarde del martes, con el objetivo de manifestarse en contra de la presencia de personas therians en la ciudad. Según lo publicado, el punto de encuentro será en la esquina del local de Mostaza, desde donde se movilizarán hacia Plaza Mitre.

La cita fue fijada para las 17.30, con traslado hacia la plaza céntrica previsto para las 18 horas. En el mensaje difundido, los organizadores sostienen que la protesta busca evitar que “más personas sean afectadas”, sin brindar mayores precisiones sobre el alcance de esa afirmación.

Therians: quiénes son y por qué generan debate

Como se dice más arriba, los therians son personas que se identifican, a nivel interno, psicológico o espiritual, con un animal no humano. La identificación suele vincularse a una conexión emocional, simbólica o mental con una especie determinada, como lobos, felinos o aves, entre otros.

Dentro de estas experiencias aparecen los llamados shifts, momentos en los que se perciben cambios en la forma de sentir, pensar o comportarse. Según explican desde la propia comunidad, estos episodios no implican una pérdida de contacto con la realidad ni la creencia de ser físicamente un animal, sino vivencias internas que cada persona interpreta de manera distinta.

Especialistas en salud mental señalan que, en la mayoría de los casos, esta identificación no constituye un trastorno psicológico. Suele relacionarse con procesos de exploración personal, búsqueda de identidad y necesidad de pertenencia, especialmente durante la adolescencia y la juventud.

Desde la psicología y la sociología coinciden en que el crecimiento de estas comunidades refleja un contexto donde las identidades se expresan de forma más abierta y diversa. En ese marco, remarcan la importancia de informar y contextualizar el fenómeno, evitando miradas simplificadas o estigmatizantes.

