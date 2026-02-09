Incendio de campos en Arturo Seguí mantuvo en vilo a los vecinos

Vecinos de la zona de 426 y 141, en Arturo Seguí, se mantuvieron en vilo durante un incendio registrado este mediodía. Dotaciones de bomberos de la localidad debieron hacerse presentes.

El hecho ocurrió cerca de las 13 hs, por causas que son materia de investigación. Tras un arduo trabajo de casi una hora, los bomberos lograron extinguir las llamas.

Según indicaron fuentes oficiales, en el lugar “ardieron campos, árboles y basurales”. No se registraron heridas o pérdidas materiales de importancia.

En los últimos días, los bomberos voluntarios de Arturo Seguí se abocaron al incendio de un cañaveral en la calle 408 y 139, junto a una dotación del cuartel de Villa Elisa. Las mismas dotaciones extinguieron el fuego que se desarrolló en calle 179 y 403, evitando en todos los casos la propagación a viviendas.