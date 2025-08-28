Una librería de La Plata se volvió viral por el particular descuento en el libro de Karina Milei

La Plata volvió a ser tendencia en redes sociales, aunque esta por una ocurrencia librera. La tradicional librería “De la Campana”, ubicada a metros de Plaza Rocha, se hizo viral en las últimas horas por la forma en que promocionó el libro “Karina. La hermana. El jefe. La soberana” (2024), de Victoria De Masi.

En un cartel difundido en redes y luego replicado por medios y usuarios, la librería anunció la disponibilidad del ejemplar con un descuento del tres por ciento. El detalle no pasó desapercibido: se trata de un guiño irónico a la investigación judicial que salpica a la Secretaría General de la Presidencia por supuestos retornos en la compra de medicamentos a precios inflados en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que se habría mencionado justamente un “tres por ciento” como comisión.

La obra de De Masi, de 224 páginas, se mete de lleno en el perfil de Karina Milei, actual secretaria general de la Presidencia y considerada la figura clave detrás del ascenso de Javier Milei. Conocida como “El Jefe”, su presencia política es tan poderosa como enigmática: evita los micrófonos, rechaza entrevistas y se mantiene en un segundo plano que, paradójicamente, la convirtió en protagonista.

El libro narra desde su infancia en Villa Lugano hasta su rol central en la construcción de las dos campañas que llevaron a su hermano primero al Congreso (2021) y luego a la Casa Rosada (2023). A través de entrevistas y reconstrucciones, De Masi indaga en las dudas que rodean a su figura: ¿toma decisiones de Estado? ¿Es estratega, protectora o simplemente alguien que acompañó a su hermano en silencio?

La jugada de la librería platense no solo disparó la venta del libro sino que también puso sobre la mesa cómo el humor y la ironía se mezclan con la coyuntura política. Con un simple tre por ciento de descuento, la librería convirtió una publicación en una declaración política, logrando que el anuncio se convirtiera en un tema de conversación nacional. ¿El valor? 24 mil.

Por otro lado, Magia Libros en Palermo ofrece un descuento del tres por ciento en todas las compras en la web con el código KARINA