Escándalo de los audios: el jefe de Gabinete dijo que Milei "no debió haber confiado" en Spagnuolo
Escándalo de los audios: el jefe de Gabinete dijo que Milei "no debió haber confiado" en Spagnuolo
El ministro de Seguridad bonaerense habló del ataque a Milei: "No lo cuidaron"
El Tren Roca vuelve a La Plata este lunes, pero será a "media máquina": los detalles de la obra
Quién era el repartidor que chocó y murió en La Plata: la Policía confirmó su identidad
Villalba, el jugador de Gimnasia que sueña con el Mundial Sub 20: nueva citación para el Tripero
VIDEO. VTV: volvieron las largas colas en La Plata y cada vez está más cara la revisión del auto
Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
Se mantiene el pronóstico y se acerca la Tormenta de Santa Rosa a La Plata: cuándo llega la ciclogénesis
Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?
Vuelve Colapinto y mañana pone primera en el Gran Premio de Países Bajos: horarios y dónde verlo
El Teatro Coliseo Podestá recobra su brillo: terminaron las obras de la primera etapa y así luce
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
VIDEO. Jorge Taiana en EL DIA: “El desafío es derrotar a este Gobierno, que ha hecho mucho daño”
VIDEO. “Siempre estaremos con los jubilados y los trabajadores”
Una librería de La Plata se volvió viral por el particular descuento en el libro de Karina Milei
¿Se viene otro fin de semana largo? El Gobierno autorizó mover los feriados que caen sábado o domingo
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Lali Espósito, Pedro Rosemblat y la foto que despertó rumores de casamiento ¿Será?
El día en que Martin Luther King dijo “I Have a Dream” y cambió la historia para siempre
“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata
Un motociclista en terapia intensiva tras chocar contra un auto en La Plata
Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
Los duros recuerdos de El Polaco: su papá se emborrachaba y con 8 años lo iba a buscar a las villas
Se filtraron detalles del difícil momento que atraviesa la salud de Bruce Willis
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Plata volvió a ser tendencia en redes sociales, aunque esta por una ocurrencia librera. La tradicional librería “De la Campana”, ubicada a metros de Plaza Rocha, se hizo viral en las últimas horas por la forma en que promocionó el libro “Karina. La hermana. El jefe. La soberana” (2024), de Victoria De Masi.
En un cartel difundido en redes y luego replicado por medios y usuarios, la librería anunció la disponibilidad del ejemplar con un descuento del tres por ciento. El detalle no pasó desapercibido: se trata de un guiño irónico a la investigación judicial que salpica a la Secretaría General de la Presidencia por supuestos retornos en la compra de medicamentos a precios inflados en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que se habría mencionado justamente un “tres por ciento” como comisión.
La obra de De Masi, de 224 páginas, se mete de lleno en el perfil de Karina Milei, actual secretaria general de la Presidencia y considerada la figura clave detrás del ascenso de Javier Milei. Conocida como “El Jefe”, su presencia política es tan poderosa como enigmática: evita los micrófonos, rechaza entrevistas y se mantiene en un segundo plano que, paradójicamente, la convirtió en protagonista.
El libro narra desde su infancia en Villa Lugano hasta su rol central en la construcción de las dos campañas que llevaron a su hermano primero al Congreso (2021) y luego a la Casa Rosada (2023). A través de entrevistas y reconstrucciones, De Masi indaga en las dudas que rodean a su figura: ¿toma decisiones de Estado? ¿Es estratega, protectora o simplemente alguien que acompañó a su hermano en silencio?
La jugada de la librería platense no solo disparó la venta del libro sino que también puso sobre la mesa cómo el humor y la ironía se mezclan con la coyuntura política. Con un simple tre por ciento de descuento, la librería convirtió una publicación en una declaración política, logrando que el anuncio se convirtiera en un tema de conversación nacional. ¿El valor? 24 mil.
Por otro lado, Magia Libros en Palermo ofrece un descuento del tres por ciento en todas las compras en la web con el código KARINA
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí