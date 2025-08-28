Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

La Ciudad

Una librería de La Plata se volvió viral por el particular descuento en el libro de Karina Milei

Una librería de La Plata se volvió viral por el particular descuento en el libro de Karina Milei
28 de Agosto de 2025 | 11:51

Escuchar esta nota

La Plata volvió a ser tendencia en redes sociales, aunque esta por una ocurrencia librera. La tradicional librería “De la Campana”, ubicada a metros de Plaza Rocha, se hizo viral en las últimas horas por la forma en que promocionó el libro “Karina. La hermana. El jefe. La soberana” (2024), de Victoria De Masi.

En un cartel difundido en redes y luego replicado por medios y usuarios, la librería anunció la disponibilidad del ejemplar con un descuento del tres por ciento. El detalle no pasó desapercibido: se trata de un guiño irónico a la investigación judicial que salpica a la Secretaría General de la Presidencia por supuestos retornos en la compra de medicamentos a precios inflados en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que se habría mencionado justamente un “tres por ciento” como comisión.

La obra de De Masi, de 224 páginas, se mete de lleno en el perfil de Karina Milei, actual secretaria general de la Presidencia y considerada la figura clave detrás del ascenso de Javier Milei. Conocida como “El Jefe”, su presencia política es tan poderosa como enigmática: evita los micrófonos, rechaza entrevistas y se mantiene en un segundo plano que, paradójicamente, la convirtió en protagonista.

El libro narra desde su infancia en Villa Lugano hasta su rol central en la construcción de las dos campañas que llevaron a su hermano primero al Congreso (2021) y luego a la Casa Rosada (2023). A través de entrevistas y reconstrucciones, De Masi indaga en las dudas que rodean a su figura: ¿toma decisiones de Estado? ¿Es estratega, protectora o simplemente alguien que acompañó a su hermano en silencio?

La jugada de la librería platense no solo disparó la venta del libro sino que también puso sobre la mesa cómo el humor y la ironía se mezclan con la coyuntura política. Con un simple tre por ciento de descuento, la librería convirtió una publicación en una declaración política, logrando que el anuncio se convirtiera en un tema de conversación nacional. ¿El valor? 24 mil.

Por otro lado, Magia Libros en Palermo ofrece un descuento del tres por ciento en todas las compras en la web con el código KARINA

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Escándalo de los audios: el jefe de Gabinete dijo que Milei "no debió haber confiado" en Spagnuolo

Carrió disparó fuerte contra Karina Milei: dijo que es "el personaje más oscuro" del Gobierno

Piedras e insultos: en Lomas, la Libertad no pudo avanzar
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
+ Leidas

¿Se viene otro fin de semana largo? El Gobierno autorizó mover los feriados que caen sábado o domingo

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Se mantiene el pronóstico y se acerca la Tormenta de Santa Rosa a La Plata: cuándo llega la ciclogénesis

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Tragedia en La Plata: un repartidor chocó con su moto y murió 
Últimas noticias de La Ciudad

El Teatro Coliseo Podestá recobra su brillo: terminaron las obras de la primera etapa y así luce

VIDEO. VTV: volvieron las largas colas en La Plata y cada vez está más cara la revisión del auto

El Tren Roca vuelve a La Plata este lunes, pero será a "media máquina": los detalles de la obra

Cambian la fecha del "Brazilian Day" en La Plata por las alertas de lluvia: ¿cuándo se festeja?
Deportes
Vuelve Colapinto y mañana pone primera en el Gran Premio de Países Bajos: horarios y dónde verlo
Villalba, el jugador de Gimnasia que sueña con el Mundial Sub 20: nueva citación para el Tripero
Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia
Hurtado trabaja a la par e iría al banco
La Reserva buscar bajar de la punta a Atlético
Policiales
Un motociclista en terapia intensiva tras chocar contra un auto en La Plata
Quién era el repartidor que chocó y murió en La Plata: la Policía confirmó su identidad
Fentanilo mortal: investigan nuevos casos y podría ascender el número de muertos
Operativo, allanamiento y cinco detenidos en la Megatoma de Los Hornos
Tragedia en La Plata: un repartidor chocó con su moto y murió 
Espectáculos
Lali Espósito, Pedro Rosemblat y la foto que despertó rumores de casamiento ¿Será?
Se filtraron detalles del difícil momento que atraviesa la salud de Bruce Willis
Los duros recuerdos de El Polaco: su papá se emborrachaba y con 8 años lo iba a buscar a las villas
“Atrapado robando”: gatitos, persecuciones y comedia
Todo se recicla “Los Roses” vuelven a estar en guerra en una remake
Información General
El día en que Martin Luther King dijo “I Have a Dream” y cambió la historia para siempre
Leasing sin complicaciones: de qué trata y cómo son las transferencias automáticas de bienes
¿Se viene otro fin de semana largo? El Gobierno autorizó mover los feriados que caen sábado o domingo
El Caribe y Brasil: lideran las reservas anticipadas
Récord de argentinos que viajaron al exterior

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla