El jefe de Gabinete Guillermo Francos dijo que Milei "no debió haber confiado" en Spagnuolo

ANTICIPO.- Guillermo Francos defendió a "Lule" Menem al decir que "no tengo nada que reprocharle" y reiteró que todo es "una operación política" del kirchnerismo

El jefe de Gabinete Guillermo Francos dijo que Milei "no debió haber confiado" en Spagnuolo
28 de Agosto de 2025 | 09:20

Escuchar esta nota

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que el presidente Javier Milei "no debió haber confiado" en Diego Spagnuolo, el ex titular de Agencia Nacional de Discapacidad (ADIS), cuyos audios dieron lugar a una investigación de la Justicia por el presunto pago de coimas.

Además, Francos defendió al asesor Eduardo "Lule" Menem, señalado en las escuchas como el organizador de ese entramado junto a la hermana del mandatario y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al decir que "no tengo nada que reprocharle". "Esto de preguntar si uno pone las manos en el fuego no tiene sentido. Yo lo conozco del trabajo en la gestión y desde el tiempo que lo conozco me parece una persona irreprochable. Como funcionario me parece una persona de confianza", agregó.

Y calificó como "una operación política en momentos de campaña electoral como esperábamos", a los audios filtrados y que ahora son investigados por la Justicia. "Ninguno de nosotros somos giles, sabíamos que en época de campaña iban a venir este tipo de ataques", sostuvo Francos, y agregó: "Después veremos cuál es el resultado y si la gente les cree".

Nota en desarrollo...

