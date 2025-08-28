Escándalo de los audio: el jefe de Gabinete dijo que Milei "no debió haber confiado" en Spagnuolo
Escándalo de los audio: el jefe de Gabinete dijo que Milei "no debió haber confiado" en Spagnuolo
Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
Carrió disparó fuerte contra Karina Milei: dijo que es "el personaje más oscuro" del Gobierno
Muerte de un repartidor en La Plata: se confirmó la identidad del joven
VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos
¿Se viene otro fin de semana largo? El Gobierno autorizó mover los feriados que caen sábado o domingo
VIDEO. Jorge Taiana en EL DIA: “El desafío es derrotar a este Gobierno, que ha hecho mucho daño”
VIDEO. “Siempre estaremos con los jubilados y los trabajadores”
Se mantiene el pronóstico y se acerca la Tormenta de Santa Rosa a La Plata: cuándo llega la ciclogénesis
Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia
Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Fentanilo mortal: investigan nuevos casos y podría ascender el número de muertos
¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Los duros recuerdos de El Polaco: su papá se emborrachaba y con 8 años lo iba a buscar a las villas
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
Leasing sin complicaciones: de qué trata y cómo son las transferencias automáticas de bienes
¡Ojo con la inseguridad!: robaron más de $30 millones en el Centro
Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
Qué se sabe del hombre de 86 años que podaba un árbol y murió desangrado en La Plata
Cambian la fecha del "Brazilian Day" en La Plata por las alertas de lluvia: ¿cuándo se festeja?
Rafael Grossi, el jefe de la OIEA con raíces platenses que aspira a liderar la ONU
De Salta “la Linda” a La Plata, que fue parte de lo que le sacaron
Cuenta DNI y la última semana de descuentos en supermercados: cuáles se activaron este jueves
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
ANTICIPO.- Guillermo Francos defendió a "Lule" Menem al decir que "no tengo nada que reprocharle" y reiteró que todo es "una operación política" del kirchnerismo
Escuchar esta nota
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que el presidente Javier Milei "no debió haber confiado" en Diego Spagnuolo, el ex titular de Agencia Nacional de Discapacidad (ADIS), cuyos audios dieron lugar a una investigación de la Justicia por el presunto pago de coimas.
Además, Francos defendió al asesor Eduardo "Lule" Menem, señalado en las escuchas como el organizador de ese entramado junto a la hermana del mandatario y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al decir que "no tengo nada que reprocharle". "Esto de preguntar si uno pone las manos en el fuego no tiene sentido. Yo lo conozco del trabajo en la gestión y desde el tiempo que lo conozco me parece una persona irreprochable. Como funcionario me parece una persona de confianza", agregó.
Y calificó como "una operación política en momentos de campaña electoral como esperábamos", a los audios filtrados y que ahora son investigados por la Justicia. "Ninguno de nosotros somos giles, sabíamos que en época de campaña iban a venir este tipo de ataques", sostuvo Francos, y agregó: "Después veremos cuál es el resultado y si la gente les cree".
Nota en desarrollo...
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí