Piedras e insultos: en Lomas, la Libertad no pudo avanzar

Javier y Karina Milei, sebastián pareja y josé Luis Espert en la camioneta donde fueron atacados / NA

El presidente Javier Milei y los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) debieron interrumpir ayer la caravana proselitista que realizaban en Lomas de Zamora, al ser atacados por desconocidos con piedras y otros objetos. Anoche se dijo que el jefe de Estado se encontraba en “perfecto estado” y que iban a seguir con normalidad la campaña programada.

Milei y su hermana Karina fueron evacuados en otro vehículo que los sacó rápidamente del lugar. Y el diputado José Luis Espert abandonó la escena en una moto al parecer de un simpatizante libertario, ante los insultos de vecinos y militantes de esa localidad del sur del Conurbano.

Se trata del segundo ataque contra LLA esta semana en la Provincia: el primero había sido el lunes en Junín, antes de una presentación del propio Milei. Los libertarios atribuyeron la agresión en Lomas de Zamora a activistas del PJ.

En el lugar había un volquete con escombros utilizados en los disturbios

Los disturbios incluyeron una corrida contra el excandidato a intendente local del PRO, Guillermo Viñuales (exsecretario de gobierno de Insaurralde en Lomas) y una pedrada al primer candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza, el expolicía bonaerense Maximiliano Bondarenko.

La comitiva había iniciado la marcha después de las 14 en Hipólito Yrigoyen 10699, en la localidad bonaerense de Temperley, y tenía previsto extenderse hasta la calle Portela.

El Presidente había sido recibido con pancartas donde se leía la inscripción “La coima de tu hermana”, en relación a los audios de Diego Espagnuolo sobre presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El clima enrarecido se percibía en los minutos previos a que la camioneta iniciara el traslado del Presidente, con algunos insultos de opositores.

“3%”, Opositores a La Libertad Avanza insultan a Karina Milei al paso de la caravana libertaria / NA

Habían recorrido 15 cuadras cuando comenzaron los incidentes. En la esquina de Laprida e Yrigoyen de esta ciudad bonaerensese arrojaron piedras sobre el vehiculo que trasladaba al Presidente y otros dirigentes libertarios, que debió desviar por la calle Laprida.

En el lugar donde se produjeron los ataques con proyectiles, había un volquete lleno de cartones viejos y escombros, que habrían sido utilizados para comenzar los disturbios que llevaron a la suspensión de la caravana.

En La Libertad Avanza denunciaron que no haber quitado ese volquete era una expresión más de que el intendente camporista Federico Otermín había “liberado la zona”. Desde el municipio aclararon a El DIA que el operativo de seguridad estuvo a cargo de las fuerzas federales.

Tras los incidentes el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó en las redes sociales: “Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más. Fin”.

“MILEI DESBORDÓ LOMAS”

Una gacetilla oficial de La Libertad Avanza reflejó la visita en campaña del Presidente, junto a su hermana, Sebastián Pareja (armador en la Provincia) y Espert a ese municipio bajo el título “Milei desbordó Lomas de Zamora”.

Sobre el cierre del texto el partido hizo referencia a la agresión sufrida: “Mientras se llevaba adelante una caravana pacífica, un grupo de manifestantes y militantes identificados con el kirchnerismo aprovechó la ocasión para insultar e intentar a agredir a quienes se expresaban a favor de terminar con el modelo empobrecedor kirchnerista”.

El diputado Espert escapó del conflicto en la moto de un militante libertario / Captura de video

También hubo repudios de los candidatos del PRO Diego Santilli y Guillermo Montenegro y del presidente del partido amarillo en la Provincia, Cristian Ritondo.

Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, escribió en su cuenta personal de X: “El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo. Nunca Más”.

En cambio la diputada libertaria disidiente, Marcela Pagano, dijo que la agresión a Milei fue producto de la interna libertaria del Gobierno.

La legisladora aseguró que el ataque que recibió el presidente Javier Milei en la caravana por Lomas de Zamora fue gestada desde el interior del Gobierno producto de la interna entre los funcionarios y asesores. Y agregó: “Nadie está cuidando al Presidente. Tenía un buen entorno, hay que mirar la campaña presidencial”.

La diputada Pagano dijo que la agresión fue producto de la interna libertaria

Mientras que Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, publicó: “Kirchnerismo. Agitaron la calle y prendieron fuego vehículos. Atacaron el equilibrio fiscal todo el tiempo en el Congreso. Atacaron la estabilidad en el mercado financiero en varias oportunidades. Hoy le tiraron piedras al Presidente en una caravana pacífica. Están desesperados”.

Por su parte, la cuenta oficial de La Libertad Avanza también emitió un comunicado tras lo sucedido. “No nos van a frenar. Cuando no hay argumentos se recurre a la violencia. Y eso demostró el kirchnerismo hoy (por ayer). En un año y medio, hemos bajado la pobreza del 52% al 31%. Es decir, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. 12 millones de personas que dejan de ser esclavos de los políticos ”, afirmaron.

Y agregaron: “De un lado están los que tiran piedras, dejaron 52% de pobres y 54% de inflación mensual. Del otro los que bajamos el gasto público terminando el déficit fiscal...”