Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

La Ciudad |SE DECLARAN EN UNA CRISIS SEVERA

Con un piquete, taxistas sumaron presión por las Apps y la tarifa

Reclamaron en 7 y 50 un freno a las plataformas de viajes y piden extender al día el cuadro de precios de la noche y los feriados

Con un piquete, taxistas sumaron presión por las Apps y la tarifa

Autos cruzados en 7 entre 50 y 51, en la protesta de taxistas / EL DIA

28 de Agosto de 2025 | 03:43
Edición impresa

Un nuevo capítulo en la conflictiva relación entre taxistas y aplicaciones de transporte como Uber, Didi y Cabify se vivió este miércoles en el centro de La Plata, donde un centenar de trabajadores del volante paralizaron la circulación para visibilizar sus reclamos. La medida de fuerza sumó el planteo de unificación de la tarifa nocturna y de días feriados para el resto del calendario, lo que significaría en la práctica una suba del 20% en la fecha y bajada de bandera para la franja diaria, en días hábiles.

La movida se basó en una concentración de vehículos en la calzada en la esquina de 7 y 50, lo que generó un caos vial en el microcentro.

Desde la mañana, los transportistas, agrupados en diversas organizaciones, se apostaron con sus autos, bloqueando el tránsito en una de las intersecciones más concurridas.

El flujo vehicular fue desviado por calles aledañas, lo que provocó un embotellamiento de grandes dimensiones y obligó a los conductores a buscar rutas alternativas en medio de una mañana agitada.

El doble reclamo de los taxistas se concentró en el rechazo a la legalización de las plataformas de transporte y en la necesidad de mejorar sus ingresos ante la crisis económica. “Le decimos no a los concejales que nos quieren llevar al régimen de plataformas Uber y Didi, y le exigimos a los organismos de control del Municipio que cumplan con su trabajo de combatir el transporte ilegal”, manifestó Lucas, un portavoz del grupo de autos cruzados sobre la calzada. En un comunicado que circuló durante la movilización, los taxistas subrayaron: “Ahora es el momento. No permitamos que sigan jugando con el ingreso para sostener a nuestras familias”.

La protesta también sirvió para presionar por un cambio tarifario. En los últimos días, varias asociaciones de taxistas presentaron un pedido ante el concejo deliberante para unificar la tarifa del servicio, manteniendo sólo la que rige los fines de semana y por la noche.

LE PUEDE INTERESAR

Cortaron la ruta 36 para reclamar por las calles

LE PUEDE INTERESAR

Denuncian clima de violencia en la Técnica 8

Actualmente, la bajada de bandera diurna tiene un valor de 1.250 pesos, mientras que la nocturna, que también se aplica los sábados, domingos y feriados, asciende a 1.500 pesos. La propuesta busca dejar un único esquema de 1.500 pesos la bajada y 150 la ficha, una medida que, según el Sindicato de Conductores de Taxi, no busca un aumento, sino “sostener el ingreso para quienes utilizamos nuestro servicio, que son trabajadores y jubilados a los que ya no les alcanza para llegar a fin de mes”. La presentación fue dirigida al titular del Concejo Deliberante, Marcelo Galland.

En este complejo escenario, la preocupación del sector se profundiza. “Al Estado no le importa lo que pase con el transporte de pasajeros ‘taxi’ y menos lo que les pase a nuestras familias”, se indicó durante la jornada de protesta.

El sector define la situación como de “emergencia”. Así las cosas, en medio del piquete se señaló que el servicio “tiende a desaparecer si no se implementan medidas de fondo que nos protejan”.

Paralelamente, está el eco de un proyecto de ordenanza presentado a fines de junio por el concejal del PRO, Nicolás Morzone, que busca regular y legalizar la actividad de las aplicaciones de transporte.

La iniciativa, que contempla la obligatoriedad de que las plataformas y los conductores se registren y cumplan con estrictos requisitos, abriría la puerta para que taxistas y remiseros también puedan hacer uso de estas tecnologías, modernizando el servicio y promoviendo una competencia “justa”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. El momento exacto que una piedra roza la cabeza de Milei

La Plata: "Se mató con la motosierra", el trágico accidente de un jubilado que podaba un árbol

Piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: tuvieron que evacuar al presidente y suspender la caravana

Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
+ Leidas

El costo político de la incoherencia

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

Listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente tripero

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?

“El desafío es derrotar a este Gobierno, que ha hecho mucho daño”

Piensa en el Ferroviario y en Flamengo también

Un nuevo escándalo libertario en Diputados entre Lemoine y Pagano
Últimas noticias de La Ciudad

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate

Se viene una suba del 2,8% en las cuotas de los colegios privados

Cortaron la ruta 36 para reclamar por las calles
Policiales
¡Ojo con la inseguridad!: robaron más de $30 millones en el Centro
Horas decisivas en la causa por la tragedia del fentanilo adulterado
La mamá de Ayelén Paleo presa bajo graves cargos
De Salta “la Linda” a La Plata, que fue parte de lo que le sacaron
Una diputada libertaria sufrió un fuerte accidente
Deportes
Listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente tripero
Hurtado trabaja a la par e iría al banco
La Reserva buscar bajar de la punta a Atlético
¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?
Piensa en el Ferroviario y en Flamengo también
Información General
El Caribe y Brasil: lideran las reservas anticipadas
Récord de argentinos que viajaron al exterior
EPOC: 70% de los afectados ignora su diagnóstico
“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata
Preocupación por el gusano “come carne” detectado en Estados Unidos: qué se sabe hasta ahora
Espectáculos
“Atrapado robando”: gatitos, persecuciones y comedia
Todo se recicla “Los Roses” vuelven a estar en guerra en una remake
Lluvia de estrellas en la apertura del Festival de Cine de Venecia
Adiós a Eusebio Poncela: ícono y pionero queer del cine iberoamericano
Murió Raúl Barboza, embajador mundial del chamamé

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla