Los duros recuerdos de El Polaco: su papá se emborrachaba y con 8 años lo iba a buscar a las villas

Antes del piedrazo, Milei habló de los audios de Spagnuolo por primera vez: “Miente”
Antes del piedrazo, Milei habló de los audios de Spagnuolo por primera vez: "Miente"
Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk contó detalles de una infancia vulnerada por el alcohol y los excesos, explicó que, a los ocho años, debía “ir a buscar a las villas” a su padre ebrio, que “sufría un montón” y que terminó por internarse en un centro de rehabilitación a los 14 años para “salir del infierno”.
“Mi papá se levantaba a las 4.30 de la mañana y tomaba ginebra. Yo me levantaba para ir al colegio con ese bajón”, explicó “El Polaco” en diálogo con Andrea Rincón, en el programa “Con Todo Respeto”.
“Con mi viejo, nunca me tomé una cerveza, jamás, veía que el chabón escabiaba y ya me agarraba algo (...). Tenía un trauma desde chico, tenía gastritis con ocho o nueve años. Sufría un montón cuando él tomaba”, continuó.
En línea, el artista asumió que ocupaba el rol de padre con sus hermanos y que continúa de la misma manera, aunque en la actualidad es “inconscientemente” y añadió: “Ellos saben que se dan vuelta y estoy. Es algo que me sale del corazón. Estábamos tan solos, que nos unimos mucho de chicos e hicimos un equipo”.
“Traté de darle lo mejor como hijo, me banqué todo y pasé cosas que agradezco que cuidó Dios. Tuve que meterme a la noche, en la villa, en los bares, lo iba a buscar hecho pelota y pasé cosas que un chico de ocho años (...) no lo vivió nadie”, señaló Cwirkaluk
“Sufrí una banda y me preguntaba hasta cuándo iba a sufrir con él. En un momento me pregunté para qué nací. No tuve infancia, hay una parte de mi vida que me la sacaron, es triste, pero es lo que me tocó y me la banqué igual”.
Tal fue el martirio del artista que explicó que se internó a los 14 años para “huir del infierno”. “Era un lugar cristiano, un centro de gente con drogas y alcohol. Estuve ahí cinco meses. Aprendí la vida, fue un cachetazo y laburaba”, reveló el músico.
“Me desenamoro muy rápido y siempre que me pongo de novio o en pareja, soy papá de vuelta. Siempre quiero tener una familia, la que yo no pude tener”, concluyó Cwirkaluk.
