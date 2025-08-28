Cambian la fecha del "Brazilian Day" en La Plata por las alertas de lluvia: ¿cuándo se festeja?

Antes del piedrazo, Milei habló de los audios de Spagnuolo por primera vez: “Miente”
La Municipalidad informa que, debido a las condiciones meteorológicas previstas para el domingo, el evento "Brazilian Day", originalmente programado para el 31 de agosto en Plaza Moreno, se realizará el 28 de septiembre.
La decisión fue adoptada con el fin de garantizar la seguridad del público, los artistas y el personal involucrado, teniendo en cuenta que se trata de una actividad al aire libre y que las previsiones climáticas anticipan lluvias.
El "Brazilian Day" es la celebración más importante de la comunidad brasileña en La Plata. Con entrada libre y gratuita, a lo largo de la jornada el público podrá disfrutar de shows en vivo, espectáculos para toda la familia y un corredor gastronómico con comidas típicas.
La propuesta es organizada por la Municipalidad de La Plata junto al Consulado General de Brasil y la Institución Patria Brasil con el objetivo de fortalecer los lazos culturales y celebrar la diversidad en la ciudad.
