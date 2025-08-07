Nuevo escándalo en puerta: Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann, acudió a la Justicia por incumplimiento

Recordemos que, Fabián Cubero y Nicole Neumann habían llegando a buen puerto en julio de 2024, cuando firmaron la paz y dejaron atrás reclamos judiciales.

Todo tenía que ver con cuestiones vinculadas a Indiana, Allegra y Sienna, las hijas que tienen en común.

Pero, a partir de estas vacaciones de invierno, regresaron los problemas. Ahora, Cubero denunció a Neumann por no volver de su descanso de Europa en tiempo y forma.

Según se supo, la denuncia demuestra que Fabián no tuviera días para irse con sus hijas de vacaciones. Así, la causa fue caratulada como “incidente de comunicación con los hijos”.

“Vengo a denunciar el grave incumplimiento del régimen de comunicación oportunamente acordado y homologado”, habría declarado Fabián.

Por otra parte, se detalló también lo que presentó el abogado de Cubero: “Ha impedido a mi representado ejercer su legítimo derecho a compartir el receso invernal con sus hijas…”.

Y remarcó: “Solicito que se impongan sanciones condenatorias. Y se revoque el permiso de salida del país concedido a la madre y se ordene la acreditación fehaciente de pasajes de ida y vuelta ante cualquier viaje internacional”.