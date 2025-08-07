WhatsApp planea una actualización que será clave para millones de usuarios

La reconocida aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, trabaja en una nueva función que permitiría iniciar conversaciones con usuarios que no tienen cuenta registrada ni la aplicación instalada en sus dispositivos. Esta herramienta, conocida como chat de invitados, se encuentra en etapa de prueba dentro de una versión beta del sistema operativo Android.

Actualmente, cuando alguien nos comparte un contacto y éste número no está vinculado a una cuenta en la aplicación, lo que sucede es que nos figura la opción de "Invitar" a quien no es usuario. Sin embargo, el mismo debe descargarse la app, contar con un teléfono actualizado y completar sus datos, lo que podría ser tedioso sobre todo en adultos mayores o personas que se resisten a esta vía de comunicación.

La novedad ahora consiste en permitir que cualquier persona que utilice WhatsApp pueda generar un enlace temporal que se comparte por correo electrónico, mensaje de texto o redes sociales. A través de ese vínculo, el destinatario podrá acceder a una ventana de conversación desde su navegador, sin necesidad de registrarse ni descargar ningún software adicional.

A pesar de no exigir una cuenta activa, la conversación mantendrá los estándares de privacidad de la plataforma, ya que los mensajes estarán protegidos mediante encriptación punto a punto, garantizando que sólo los participantes tengan acceso al contenido.

Las limitaciones que prevé WhatsApp

Este nuevo canal de comunicación, sin embargo, tendrá ciertas limitaciones. Por el momento, solo estará habilitado para conversaciones individuales. No permitirá crear grupos ni enviar archivos multimedia como fotos, videos, notas de voz o documentos. Tampoco estarán disponibles las llamadas de voz ni las videollamadas.

Según trascendió, esta funcionalidad busca facilitar la comunicación entre usuarios de WhatsApp y personas que, por distintos motivos, no utilizan la aplicación. Además, podría funcionar como una herramienta de captación para incorporar nuevos usuarios, ofreciendo una primera experiencia de uso rápida, simple y segura.

Aunque aún no hay una fecha concreta para su implementación oficial, se espera que su despliegue comience en dispositivos Android y, más adelante, llegue también a sistemas iOS.

Con este desarrollo, WhatsApp busca ampliar sus posibilidades de conexión sin comprometer la seguridad de sus servicios, respondiendo a una demanda cada vez más frecuente de opciones de contacto más flexibles y accesibles.