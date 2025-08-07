Suma millonaria: Marcelo Tinelli intimó a San Lorenzo, reclama una deuda por un contrato firmado durante su gestión

"Perdimos todas": desde el Gobierno admitieron la derrota en el Congreso y reiteraron que aplicarán el veto
El expresidente de San Lorenzo Marcelo Tinelli intimó al club por el incumplimiento de un contrato durante su etapa en la Comisión Directiva, en plena crisis económica e institucional que atraviesa el mencionado equipo.
Dicha notificación fue presentada el 24 de julio de 2025 y fue recibida, ese mismo día, en Avenida La Plata, y exponía un periodo de tiempo para que la deuda con el conductor televisivo sea cancelada, lo cual nunca pasó.
Así, el empresario en cuestión, reclama la cancelación de la deuda millonaria de un contrato mutuo de 2019 en menos de 72 horas, valuada en USD 1.100.000.
"Con fecha 1ero de diciembre de 2019 ha celebrado un contrato de mutuo con el Club Atlético San Lorenzo de Almagro Asociación Civil, en virtud del cual en su carácter de mutuante, ha entregado al Club de referencia quien recibió en su carácter de mutuario, la suma de Dólares Un Millón Cien Mil (U$S 1.100.000)", establecía el vínculo.
Allí, el Acta indica: “Notificar al Club Atlético San Lorenzo de Almagro Asociación Civil que se lo intima a realizar el pago total de la suma adeudada al Sr. Marcelo Hugo Tinelli, dentro del plazo de setenta y dos (72) horas, todo de conformidad con lo establecido en el contrato de mutuo celebrado”.
Finalmente, vale destacar que, el contrato tuvo lugar el 1 de diciembre de 2019, cuando Tinelli era el vicepresidente primero del mandato de Matías Lammens, a 13 días de las elecciones donde el dirigente deportivo fue electo como presidente con el 80,38% de los votos, puesto que mantuvo hasta 2021.
