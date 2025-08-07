Tres zonas de Abasto ya tienen asfalto nuevo

El intendente de La Plata, Julio Alak, inauguró nueva pavimentación asfáltica en las calles 211 entre 523 y 524, 524 entre 211 y 212 y en 212 entre 524 y 522 de Abasto, obras troncales que el Municipio ejecutó en el marco del Plan de Mantenimiento Urbano.

La renovación de la calzada en los tres tramos contempló, además, tareas de zanjeo para mejorar el drenaje pluvial, la construcción de cruces de calle y el recambio de las luminarias existentes por nuevas con tecnología LED, que optimizan la iluminación y permiten un ahorro energético del 50%. "Obras viales, refuerzo en la iluminación, puesta en valor de nuestras escuelas. Con prioridades claras, planificación y una enorme inversión, estamos avanzando en un camino de reconstrucción de la ciudad de La Plata", expresó Alak.

Vale recordar que, como parte del Plan de Mantenimiento Urbano municipal, en Abasto también se reparará la dársena de ingreso al Parque Industrial I y serán intervenidas 35 nuevas calles, 10 con cordón cuneta, 15 con carpeta asfáltica y 10 de tierra con mejorado; también se iluminarán 60 nuevas cuadras y se repararán 2.800 luminarias existentes.

Entre las obras viales se destacan los caminos rurales de 32 entre 203 y 208, 448 entre Ruta 36 y 208 y de 202 entre 446 y 492; el asfaltado de las calles 525 entre 208 y 213 y de 210 y 211 entre 515 y 515 bis, como también el mejorado de 526 de 208 a 213 y de 213 entre 524 y 526.

Por otro lado, y en el marco de la primera etapa del Plan Escuelas en Obra, se pusieron en valor los establecimientos de nivel primario N° 26, N° 70 y N° 57, el Jardín de Infantes N° 930, la Escuela Secundaria N° 38 y la Escuela Agraria N° 1 de la localidad.

Según se informó, en una segunda etapa del Plan se ejecutarán mejoras edilicias en la Casa del Niño “Dr. Juan Mariezcurrena” y se continuarán los trabajos ya iniciados en la Escuela Primaria N° 26. Estuvieron presentes durante el acto el secretario General de la Municipalidad, Norberto Gómez; la diputada provincial, Lucía Iañez; y el subsecretario de Centros Comunales, Lucio Denappole.