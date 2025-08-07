Robaron una escuela y la policía los atrapó en Gorina

VIDEO. ¡Insólito! Un zorro suelto atravesó el centro de La Plata y terminó en el patio de la Legislatura bonaerense
En las últimas horas, un importante operativo policial llevaron adelante oficiales de la Subcomisaría de Gorina tras una investigación por un robo ocurrido en la Escuela Primaria N° 92, ubicada en la misma localidad. Durante los allanamientos, los agentes secuestraron marihuana, por lo que una de las involucradas también quedó imputada por tenencia de estupefacientes.
El hecho delictivo fue perpetrado el pasado martes 5 de agosto, cuando la directora de la institución, llegó al establecimiento ubicado en calle 472 entre 139 y 141 y advirtió que desconocidos habían ingresado al lugar y sustraído electrodomésticos, entre ellos, una pava eléctrica marca International.
Tras la denuncia, oficiales del Grupo Táctico Operativo de la Subcomisaría de Gorina iniciaron tareas de investigación que derivaron en la solicitud de dos allanamientos, autorizadas por la Jueza de Garantías N° 5 a cargo de Marcela Garmendia.
Durante los allanamientos, se realizaron en dos domicilios: en primer lugar, uno en la calle 481 y 138, allí fue detenido un joven de 30 años y en el segundo, en la calle 472 entre 139 y 141, fue detenida otra joven de 31 años.
Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que en ambas viviendas se secuestraron elementos claves, entre ellos la pava eléctrica robada, que fue reconocida por la directora. Además, en una de las viviendas se incautó un envoltorio con marihuana, con un peso de 51,2 gramos, lo que motivó una intervención paralela de la Fiscalía de Estupefacientes N° 18, a cargo de Hugo Tesón.
Por último, los imputados fueron notificados de su situación procesal bajo los delitos de robo (ambos) y también por tenencia de estupefacientes. La causa es investigada por la UFI N° 7 de La Plata, bajo la fiscalía de Virginia Bravo.
