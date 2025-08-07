La fintech argentina Cocos revoluciona el mundo financiero: anunció la compra de un banco

La fintech argentina que viene revolucionando el acceso al mundo financiero y de las inversiones anunció en las últimas horas la firma de un acuerdo para adquirir el 100% del Banco Voii en Argentina.

Cocos da un paso fundamental en su misión de acercar las finanzas a más personas. Al incorporar una licencia bancaria, podrá ofrecer una gama más amplia de productos, incluyendo cuentas remuneradas, plazos fijos, cajas de ahorro y productos de crédito, todo dentro de una experiencia simple, segura y 100% digital.

"Esta adquisición confirma el rumbo estratégico de Cocos y la solidez de nuestro modelo de negocios. Crecemos sin necesidad de aumentos de capital ni inversores, lo que reafirma la sostenibilidad de lo que estamos construyendo. Reinvertimos lo generado y apostamos al sector y al país, con el objetivo de seguir simplificando el acceso a los servicios financieros a cada vez más personas", señaló Nicolás Mindlin, presidente y cofundador de Cocos.

El cierre de la operación está sujeto al cumplimiento de condiciones habituales para este tipo de transacciones, incluyendo la aprobación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y se cancelará íntegramente en efectivo.

"Nos criamos en un sistema financiero que siempre te dejaba afuera. Cocos nació para romper con eso, y esta compra es parte de esa misma historia. Es como cuando navegás: necesitás un buen barco, pero sobre todo saber a dónde vas. Y nosotros tenemos claro el rumbo. Este paso nos da más potencia para seguir haciendo lo que mejor sabemos: construir productos simples, útiles y que de verdad cambian cómo la gente se relaciona con su plata", agregó Ariel Sbdar, CEO y cofundador de Cocos.

En lo que va del año, Cocos superó el millón de usuarios. Sus fondos comunes de inversión -tanto en pesos como en dólares- ya administran más de US$ 700 millones en activos. Además, la compañía amplió su propuesta con nuevas soluciones de pago, incluyendo su popular funcionalidad para usar Pix en Brasil, y una tarjeta MasterCard internacional que permite pagar en dólares sin impuestos, convirtiéndose en una de las opciones preferidas por los viajeros argentinos.

Acerca de Cocos

Cocos es una fintech argentina que, en tan solo cuatro años y sin rondas de inversión externas, logró liderar el mercado y transformar la forma en que los argentinos invierten y administran su dinero. Con una propuesta innovadora, centrada en la simplicidad, la seguridad, la educación financiera y la experiencia del usuario, ya supera el millón de usuarios.

Su plataforma es 100% digital, segura y fácil de usar. Permite manejar el dinero, pagar, invertir y operar con tarjeta de débito desde un mismo lugar. Desde la compra y venta de dólares hasta la inversión en fondos comunes, bonos o acciones, todo se puede hacer en pocos clics y sin necesidad de conocimientos financieros previos.

Nota publicada en eleconomista.com.ar