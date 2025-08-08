¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números que salieron hoy en EL DIA

En La Matanza anulan los cambios en el padrón electoral: los motivos
Luego de quedar vacante por tercera semana consecutiva, el Súper Cartonazo ya se juega por $4.000.000. Es por eso que la expectativa va en aumento y los lectores empezaron a controlar el cartón que se entregó gratis el jueves.
Este viernes salió la tanda de números en la edición impresa del diario EL DIA:
Jugar y ser parte del concurso que ofrece EL DIA a sus lectores es sencillo: cada cupón contiene una grilla con una combinación de 15 números comprendidos entre el 00 y el 89, sin repeticiones, distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una.
Ahora, la tarjeta se entrega los jueves y de viernes a martes inclusive, el diario publica la serie de números -un total de 50- que componen los resultados semanales.
Quienes participan deben comparar los números que aparecen en su tarjeta con los que se publican en el diario, tanto en la edición impresa como en su sitio web (eldia.com).
Al encontrar coincidencias, deberán tildar los aciertos y si se completa el cartón al día del cierre del juego -el miércoles-, deberán comunicarse con el diario, cuyo número es 412-0101.
Posteriormente, quienes tienen los cartones ganadores deben acercarse hasta la redacción del diario, situada en diagonal 80 N° 815, entre las 11 y las 17, para certificar el cartón ganador.
En caso de haber más de una tarjeta ganadora, el premio se repartirá en partes iguales.
El pasado 15 de julio, Lucas Paletta, un lector de 49 años y vecino de los Hornos, fue el último ganador, tras varias semanas sin salir los números del Cartonazo. “Pagar deudas y en lo posible hacer un viaje en estas vacaciones de invierno”, confesó, cuando le preguntaron en la redacción de EL DIA en que pensaba gastar el dinero.
El Súper Cartonazo se transformó en una tradición que acompaña la vida cotidiana de miles de vecinos de la Ciudad.
En el caso del último ganador, se trata también de una costumbre que incluye a la familia: “Siempre jugó mi madre y luego empecé a hacerlo yo”, contó.
Asimismo, el vecino, empleado en el sector privado, celebró: “Esta vez se me dio”.
Lo cierto es que esta última alegría se suma, a la que vivieron otras lectoras y lectores desde que empezó el juego, años atrás.
