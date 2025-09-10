Paraguay cerró con una victoria ante Perú

Síntesis

Perú

DT: Óscar Manuel Ibáñez

0

Paraguay

DT: Gustavo Alfaro

1

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

Estadio: Nacional de Lima

Pedro Gallese

Luis Advíncula

Renzo Garcés

Carlos Zambrano

Marcos López

Kenji Cabrera

Sergio Peña

Renato Tapia

Yoshimar Yotún

Joao Grimaldo

Luis Ramos

Orlando Gill

G. Velázquez

Gustavo Gómez

Omar Alderete

Agustín Sández

Ramón Sosa

Diego Gómez

D. Bobadilla

Ángel Romero

Antonio Sanabria

R. Martinez

Goles

ST: 33’ M. Galarza (Pa).

Cambios

ST: M. Galarza por Angel Romero (Pa), Kaku por R. Martinez (Pa), 18’ J. Concha por Y. Yotun (Pe), Nakamura por K. G. Cabrera (Pe), 23’ J. Caceres por G. Velazquez (P), 23’ G. Avalos por A. Sanabria (P), 34’ B. Ojeda por D. Gomez (P); 35’ P. Cari por S. Pena (Pe); 40´ Noriegas y Sonne por Garcés y Advíncula (Pe).

Datos

Amonestados: Velazquez (Pa).

En el Estadio Nacional de Lima, Paraguay derrotó 1-0 a Perú y terminó en el sexto lugar de las Eliminatorias. El elenco dirigido por Gustavo Alfaro, que consiguió su boleto al Mundial 2026 en la fecha anterior, volvió a la victoria tras dos encuentros.

En un duelo cerrado y de pocas situaciones, el único tanto del partido llegó en el minuto 33 del segundo tiempo, a través del futbolista de River Matías Galarza Fonda.

Tras recibir un buen centro desde la derecha, Galarza controló de pecho y definió con un furioso zurdazo el gol de la vic toria.

De esta manera, Paraguay aguantó la ventaja y se terminó quedando con un buen triunfo, para culminar de gran manera unas Eliminatorias soñadas. La Albirroja, quien comenzó mal y levantó con Alfaro, volverá a disputar una Copa del Mundo después de 16 años, ya que la última vez fue en Sudáfrica 2010 de la mano de Gerardo Martino.

Por su parte, Perú se quedó sin Mundial por segunda vez consecutiva y empezará un proceso de recambio de futbolistas.