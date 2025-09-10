Paraguay cerró con una victoria ante Perú

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
Síntesis
Perú
DT: Óscar Manuel Ibáñez
LE PUEDE INTERESAR
Uruguay y Chile no se sacaron ventajas
LE PUEDE INTERESAR
Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?
0
Paraguay
DT: Gustavo Alfaro
1
Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)
Estadio: Nacional de Lima
Pedro Gallese
Luis Advíncula
Renzo Garcés
Carlos Zambrano
Marcos López
Kenji Cabrera
Sergio Peña
Renato Tapia
Yoshimar Yotún
Joao Grimaldo
Luis Ramos
Orlando Gill
G. Velázquez
Gustavo Gómez
Omar Alderete
Agustín Sández
Ramón Sosa
Diego Gómez
D. Bobadilla
Ángel Romero
Antonio Sanabria
R. Martinez
Goles
ST: 33’ M. Galarza (Pa).
Cambios
ST: M. Galarza por Angel Romero (Pa), Kaku por R. Martinez (Pa), 18’ J. Concha por Y. Yotun (Pe), Nakamura por K. G. Cabrera (Pe), 23’ J. Caceres por G. Velazquez (P), 23’ G. Avalos por A. Sanabria (P), 34’ B. Ojeda por D. Gomez (P); 35’ P. Cari por S. Pena (Pe); 40´ Noriegas y Sonne por Garcés y Advíncula (Pe).
Datos
Amonestados: Velazquez (Pa).
En el Estadio Nacional de Lima, Paraguay derrotó 1-0 a Perú y terminó en el sexto lugar de las Eliminatorias. El elenco dirigido por Gustavo Alfaro, que consiguió su boleto al Mundial 2026 en la fecha anterior, volvió a la victoria tras dos encuentros.
En un duelo cerrado y de pocas situaciones, el único tanto del partido llegó en el minuto 33 del segundo tiempo, a través del futbolista de River Matías Galarza Fonda.
Tras recibir un buen centro desde la derecha, Galarza controló de pecho y definió con un furioso zurdazo el gol de la vic toria.
De esta manera, Paraguay aguantó la ventaja y se terminó quedando con un buen triunfo, para culminar de gran manera unas Eliminatorias soñadas. La Albirroja, quien comenzó mal y levantó con Alfaro, volverá a disputar una Copa del Mundo después de 16 años, ya que la última vez fue en Sudáfrica 2010 de la mano de Gerardo Martino.
Por su parte, Perú se quedó sin Mundial por segunda vez consecutiva y empezará un proceso de recambio de futbolistas.
