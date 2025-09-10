Doble faltazo y citan a Karina Milei por $Libra

Milei ordenó el primer cambio en el Gabinete tras la derrota electoral del domingo
Milei ordenó el primer cambio en el Gabinete tras la derrota electoral del domingo
Tras la derrota en las elecciones bonaerenses y mientras aún no logra sofocar el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno sigue acumulando dificultades en el plano legislativo. Ayer, la comisión investigadora del caso $Libra en la Cámara de Diputados resolvió avanzar contra la secretaria General general de la Presidencia, Karina Milei, salpicada además por las denuncias en la Andis y una de las caras del traspié electoral del domingo. Los legisladores opositores citarán a la hermana del Presidente para que dé explicaciones sobre sobre la supuesta estafa con la criptomoneda que el mandatario promocionó en la red social X el pasado 14 de febrero.
La funcionaria podrá optar comparecer el 23 o el 30 de septiembre, es decir antes de los comicios nacionales del 26 de octubre. En caso de que no asista al Congreso, los diputados que integran la comisión podrían trasladarse a la Casa Rosada para interrogarla.
La presión opositora llegó tras los faltazos del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik (que incluso se negó a recibir la notificación que lo obligaba a presentarse y un oficial debió dejarla en la puerta de su despacho) y de Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia que estuvo a cargo de la unidad gubernamental que debía investigar el caso. Para ausentarse, cuestionaron el reglamento de la comisión y alegaron que el Congreso no puede intervenir en una investigación judicial en curso.
Mientras, la oposición contestó que el cuerpo legislativo está facultado a pedir al juez competente el auxilio de la fuerza pública para obligar a comparecer a los citados. Algo que harán si, como reclamarán por nota, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, no logra que los funcionarios bajo su órbita asistan al Congreso.
Las medidas fueron aprobadas por mayoría por el peronismo, los radicales de Democracia para Siempre y Encuentro Federal, además de la salteña Yolanda Vega, de Innovación Federal, que también se alineó con la oposición. En el debate no hubo libertarios ni aliados.
