7

DIBU MARTÍNEZ

El arquero emblema de la Selección fue el más destacado en un partido que se le hizo cuesta arriba a la Selección. Sacó dos pelotas claras en el primer tiempo y no pudo hacer nada en el penal, por la buena definición de Enner Valencia. En el complemento, salió a cortar peligrosos contragolpes y también sacó un claro mano a mano, para mantener vivo al equipo.

MUCHOS PUNTOS BAJOS EN UN JORNADA FLOJA

El colombiano tuvo una actuación para el olvido. Si bien expulsó bien a Otamendi, pudo haber echado a Hincapié por un codazo a Nico González. Después cobró un penal inexistente y echó mal a Caicedo.

2

WILMAR ROLDÁN NO ESTUVO A LA ALTURA DEL ENCUENTRO

Sin dudas, fue uno de los peores partidos de Argentina en el ciclo Scaloni. Salvo algunas excepciones, los rendimientos fueron por debajo de lo que pueden dar los futbolistas.

Emiliano Mártínez (7)

Sacó tres pelotas claras en el partido, que mantuvieron con vida al equipo. Y en el penal, no pudo hacer nada.

Gonzalo Montiel (4)

Se lo vio con una marcha menos en su vuelta a la titularidad. Tuvo muchos problemas defensivos y en ataque, colaboró poco.

Nicolás Otamendi (4)

El central no tuvo un buen partido, ya que sufrió bastante los ataques ecuatorianos. Y para colmo, dejó con uno menos al equipo, al cierre del primer tiempo.

Leonardo Balerdi (4)

Tuvo muchos problemas cuando lo presionaron y no mostró la seguridad necesaria. Sigue sin poder demostrar en la Selección.

Nicolás Tagliafico (4)

Incómodo, ya que le hicieron el dos contra en uno en varios pasajes del partido. En ataque tuvo algunas subidas, pero no estuvo preciso.

Rodrigo De Paul (4)

Arrancó bien, pero se pinchó. Entró en el nerviosismo, no estuvo fino con la pelota y no pudo realizar su despliegue. Discutió más de lo que jugó.

Leandro Paredes (5)

Más allá de algunos buenos pases, no tuvo su mejor encuentro. Le costó encontrar un socio en el mediocampo y después lo anticiparon en varias jugadas.

Alexis Mac Allister (5)

Uno de los que más intentó, ya que encaró en varios pasajes e impuso otra velocidad. Después se pinchó en el segundo tiempo.

Giuliano Simeone (4)

El Cholito estuvo más abocado a lo defensivo que a lo ofensivo. Estuvo incómodo y después tuvo pocos desbordes.

Lautaro Martínez (4)

Impreciso con la pelota y lejos del protagonismo. No tuvo ocasiones claras y después le costó salir de la marca ecuatoriana.

Nicolás González (5)

Uno de los que más desequilibrio buscó darle al equipo. Sin embargo, no estuvo fino a la hora de las terminaciones.

INGRESARON

Juan Foyth (5)

Más allá de algunos desajustes, impuso carácter.

Julián Álvarez (4)

Entró muy impreciso.

Franco Mastantuono (4)

Se apuró en la toma de decisiones.

Giovani Lo Celso (6)

Entró bien y generó chances claras.

Nahuel Molina (4)

Tuvo muchos problemas defensivos.