Alarma por una escuela con ratas

En la Escuela Especial Nº 517, de 45 entre 11 y 12, los chicos asistían a clases en medio de una invasión de ratas, según denunció un grupo de padres de la comunidad educativa. Por eso, las autoridades suspendieron las clases hasta que se garantice la limpieza y el exterminio de los roedores, se indicó.

El establecimiento está cerrado desde hace varios días, mientras “se llevan adelante las tareas para erradicar a estos seres que son potenciales vectores de enfermedades”, se detalló en esa comunidad.

“Esto pasó la semana pasada. El lunes, la escuela fue cerrada y hasta el día de hoy sigue sin abrir. Supuestamente, la están limpiando”, repasó un familiar de un alumno y explicó que “es una escuela especial donde asisten niños con diversas discapacidades. Por eso, es necesario que limpien y desinfecten bien la escuela”, planteó. Si bien en el planteo se señala el malestar por la presencia de los roedores en la escuela, se aclara que es un problema de la zona. “Salimos a visibilizar esta problemática para acelerar las acciones que corresponden”, apuntó el portavoz de la inquietud.