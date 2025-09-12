Cuál es la principal hipótesis de cómo murió el turista argentino hallado sin vida en Río de Janeiro

El mapa de los campos inundados en la Provincia: 2 millones de hectáreas afectadas y una situación "crítica"
Alejandro Ainsworth desapareció el domingo y sus hijos viajaron a Brasil ante la falta de información. Desde el lunes estaba en la morgue
La principal hipótesis que se maneja respecto a la muerte de Alejandro Ainsworth, el turista argentino que fue hallado sin vida en Brasil, es que fue víctima de “Boa Noite, Cinderela” (“Buenas noches, Cenicienta”), modalidad más conocida en la Argentina como "viudas negras".
Este jueves se dio a conocer en los medios de comunicación que los hijos del turista se encontraban en Río de Janeiro para ayudar en la búsqueda de su padre, quien había sido visto por última vez el domingo cuando salió del hotel en Copacabana.
Tras la viralización de la causa, se informó horas después que Ainsworth fue hallado muerto. Un dato revelador es que su cuerpo estaba en la morgue como NN desde el lunes 8 de septiembre y desde la Policía Civil fueron los que dieron aviso a los hijos para que pudieran identificarlo.
En este marco, la primera conjetura que tienen los investigadores es que Ainsworth fue víctima de viudas negras. Esta hipótesis toma fuerza debido a que no presentaba signos de violencia y hubo extraños movimientos en sus cuentas bancarias.
Como ocurre en la Argentina, quienes están detrás de esta modalidad también drogan con sustancias a sus víctimas y se cree que en este caso Ainsworth falleció tras el ataque.
Ahora, la investigación avanza con los exámenes toxicológicos para determinar con precisión la causa de muerte. A su vez, buscan identificar a los responsables y reconstruir las últimas horas del turista.
Alan, uno de sus hijos, dialogó con la agencia Noticias Argentinas previo al conocimiento de la muerte de Alejandro y sostuvo que sospechaban que había sido secuestrado “porque a las 2 de la madrugada del lunes empiezan a haber movimientos, cambios de contraseña, transacciones y a las 7hs. hay una foto que se saca con el celular que después se sube a Google Fotos”.
“Se ve que es en una zona baja, un auto abandonado y demás, después ese mismo lunes se pide un préstamo y el martes se vuelve a pedir otro. Finalmente, la última conexión del celular fue el martes a las 9 de la noche. Entonces, eso me daría a entender que él está secuestrado y están usando su cara, porque es la única que precisaban, su validación por cara, para poder concretar algunos movimientos”, indicó.
