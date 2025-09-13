Bomberos Voluntarios visitaron una escuela primaria en Arturo Seguí

En las últimas horas, los bomberos voluntarios de Arturo Seguí, visitaron y charlaron con los niños de la primaria del colegio Gaudí, ubicado en la calle 133 entre 420 y 421, a quienes les explicaron acerca de su actividad específica, les mostraron sus herramientas, y hasta arrojaron agua con sus mangueras.

Los niños se sacaron dudas, y disfrutaron viendo los diferentes equipos que usan los bomberos en las emergencias.

Cabe resaltar que no es la primera salida que realizan los bomberos voluntarios de Arturo Seguí a escuelas de la zona, lo que fomenta el vínculo entre instituciones de la localidad.