Bomberos Voluntarios visitaron una escuela primaria en Arturo Seguí

Bomberos Voluntarios visitaron una escuela primaria en Arturo Seguí
13 de Septiembre de 2025 | 10:55

En las últimas horas, los bomberos voluntarios de Arturo Seguí, visitaron y charlaron con los niños de la primaria del colegio Gaudí, ubicado en la calle 133 entre 420 y 421, a quienes les explicaron acerca de su actividad específica, les mostraron sus herramientas, y hasta arrojaron agua con sus mangueras. 

Los niños se sacaron dudas, y disfrutaron viendo los diferentes equipos que usan los bomberos en las emergencias. 

Cabe resaltar que no es la primera salida que realizan los bomberos voluntarios de Arturo Seguí a escuelas de la zona, lo que fomenta el vínculo entre instituciones de la localidad.

