Política y Economía

Emilio Monzó sobre la crisis en el país: "A la salida no la veo"

Emilio Monzó sobre la crisis en el país: "A la salida no la veo"
13 de Septiembre de 2025 | 09:51

Escuchar esta nota

El diputado nacional de Encuentro Federal, Emilio Monzó, expresó su preocupación por la creciente judicialización de la política argentina y analizó el difícil momento que atraviesa el gobierno de Javier Milei tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Monzó sostuvo que “en Argentina lamentablemente los presidentes tienen problemas judiciales”, y advirtió sobre el impacto de los vetos presidenciales en medio de la derrota electoral del oficialismo.

“Me gustaría que los presidentes en Argentina no estuvieran presos y no fuesen perseguidos como Cristina (Kirchner). La presidencia es una institución muy elevada”, planteó en una entrevista televisiva.

En esa línea, afirmó que sería deseable que los exmandatarios, como Cristina Fernández, Mauricio Macri, Eduardo Duhalde y Alberto Fernández, “comiencen a tener otro rol, como ocurre en Uruguay o en Europa, donde los presidentes se convierten en maestros y referentes, no en enemigos judiciales”.

El dirigente bonaerense también cuestionó la dinámica de las redes sociales en la construcción de condenas anticipadas: “A veces se juzga antes de un proceso, y eso deteriora a la democracia y a las instituciones”.

Respecto a la situación del presidente Javier Milei, Monzó se mostró crítico, aunque remarcó su voluntad de contribuir: “Personalmente lo quiero ayudar, quiero que le vaya bien, pero él se equivoca. Es preocupante. Todos los que tenemos alguna experiencia -en los medios, los empresarios, los políticos- vamos a tener la responsabilidad de pacificar. Tenemos que ayudar a que esto salga bien. A la salida, no la veo. No la veo”, concluyó.

