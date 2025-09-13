“Le extirparon”: Thiago Medina continúa internado tras el accidente automovilístico

Presuntas coimas: además de los allanamientos a Spagnuolo, congelan las cajas de seguridad de los Kovalivker
El ex participante de Gran Hermano y padre de gemelas se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva, acompañado por la mamá de sus hijas.
El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, continúa internado en el Hospital de Moreno, Mariano y Luciano de la Vega, en la Unidad de Terapia Intensiva, luego de que le extirparon el bazo, tras el fuerte accidente de tránsito que sufrió cuando circulaba en moto por la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez.
Según explicó la madre de sus pequeñas mellizas, Daniela Celis, el jóven debió ser operado y se encuentra “estable”. La también ex participante comparte la evolución del influencer en sus redes sociales y no deja de pedir oraciones y “luz” a sus seguidores.
“Thiago está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado”, reveló la joven y ex cuñada de Camila Medina que también adquirió popularidad por el reality Cuestión de Peso, bajo el apodo de “Camilota”.
Tal como explicó Celis, el joven “presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo” y añadió: “Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida, Gracias”.
