El Mundo

Crean la primera abeja robot del mundo

14 de Septiembre de 2025 | 02:43
Científicos del Instituto de Tecnología de Beijing utilizaron un controlador cerebral de insecto de 74 miligramos para crear la primera abeja cyborg del mundo. Las abejas obreras pueden transportar sacos de néctar que pesan aproximadamente el 80% de su masa corporal durante 5 km sin descansar, por lo que no tienen problema en llevar un controlador cerebral de 74 miligramos desarrollado por investigadores chinos. El dispositivo ultraligero se puede sujetar a la espalda de la abeja y conectarse a su cerebro mediante tres pequeñas agujas, lo que permite a los humanos controlar los movimientos del insecto. El controlador utiliza impulsos eléctricos de baja intensidad para introducir los movimientos del insecto, haciéndole girar a la izquierda, a la derecha, avanzar o retroceder, según la situación. Según el profesor Zhao Jieliang, en las pruebas realizadas por su equipo hasta la fecha, las abejas obedecieron sus órdenes 9 de cada 10 veces. “Los robots basados en insectos heredan la movilidad superior, las capacidades de camuflaje y la adaptabilidad ambiental de sus huéspedes biológicos”, escribió Zhao en un artículo revisado por pares publicado no hace mucho. “Comparados con las alternativas sintéticas, demuestran mayor sigilo y mayor resistencia operativa, lo que los hace invaluables para el reconocimiento encubierto en escenarios como el combate urbano, la lucha antiterrorista y la interdicción de narcóticos, así como en operaciones críticas de socorro en caso de desastre”. Para crear el controlador de insectos más ligero del mundo, Zhao y su equipo imprimieron circuitos en una película de polímero tan ligera y flexible como las alas de un insecto, lo que permitió montar una gran cantidad de chips.

 

