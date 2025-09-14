Leonardo da Pinchy, el gatito “ladrón” de medias y calzoncillos

El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
Autocrítica libertaria: “Nacionalizar la elección fue un error”
Tras la derrota electoral, crecen las comparaciones con 2001 y el fantasma de la crisis acecha a Milei
Menos nacimientos que muertes: un fenómeno que preocupa en La Plata
Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro
“Leí un libro por vos”: de la lectura íntima a la recomendación en redes
El pueblo cercano a La Plata ideal para salir de la rutina y disfrutar del aire de campo
Impuestos y juicios laborales ponen contra las cuerdas a la industria local
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
Argentina y el oro: proyectos millonarios, nuevas minas y el RIGI para atraer inversiones
Hay más de 3 millones de hectáreas bajo el agua en el campo bonaerense
Arrancó el escrutinio definitivo y hay varias disputas abiertas
La formación inicial fue un error de Domínguez que derivó en la derrota
¿Quién ganará?: se entregan los Emmy, los premios a lo mejor de la tevé
El mercado de alquiler de locales le discute a la caída del consumo
Violencia extrema en La Plata: intentó matar a su pareja y terminó preso
Les alquilaron una casa equipada y se llevaron hasta el revestimiento
Sorpresivo aumento de la nafta: el litro de premium supera los $1.600
Ocurrencias: Maduro adelanta la Navidad y Milei quiere retrasar octubre
Parejas abiertas del 2025: libertad, confianza y deseo: los sentimientos fundantes
Lunares a la vista: el estampado eterno que vuelve con fuerza
Sesión especial y marchas contra los vetos del presidente Milei
La mayoría de los dueños de gatos temen que sus mascotas traigan a casa ratones o pájaros. Pero para los dueños de un felino delincuente en Auckland, Nueva Zelanda, hay una vergüenza peor: ser el cómplice involuntario de una imparable ola de asaltos de un solo gato. Su prolífico robo de ropa de tendederos y dormitorios en el tranquilo barrio costero de Mairangi Bay ha convertido a Leo, de 15 meses de edad, en una celebridad local y le ha ganado un nuevo apodo. Ahora se le conoce como Leonardo da Pinchy. Y tiene gustos caros. Sus frecuentes botines incluyen calzoncillos de seda, gruesas medias de trabajo para hombres -preferiblemente con los broches de ropa aún puestos- y, en un episodio mortificante para sus humanos, un suéter de cachemira nuevo de 300 dólares neozelandeses (181 dólares estadounidenses).
