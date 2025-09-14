Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |pichichos surfistas

Perros compiten en un campeonato mundial

Perros compiten en un campeonato mundial
14 de Septiembre de 2025 | 02:45
Edición impresa

Charlie, el labrador amarillo de 10 años, disfruta tanto del surf que agarra su tabla él mismo y corre hacia el agua. Sus humanos a veces tienen que escondérsela si quieren charlar con amigos en la playa. Charlie se unió recientemente a otros 15 o 20 perros surfistas al sur de San Francisco en el Campeonato Mundial de Surf Canino, una competencia anual que atrae a miles de espectadores a la playa estatal de Pacifica. Los canes compitieron contra otros de tamaño similar por la oportunidad de llegar a las finales. En otras series, varios de ellos surfearon en tándem o montaron con personas. Labradores, terriers y spaniels con chalecos salvavidas marcados con monogramas nadaron hacia el Pacífico. Una vez en las olas, sus dueños los ayudaron a subirse a las coloridas tablas y a sostenerse en ellas mientras la multitud los vitoreaba desde la playa. Los jueces examinaron cuánto tiempo permanecían los perros en sus tablas, cuánto tiempo mantenían el equilibrio y si realizaban algún truco, como girar mientras montaban. Charlie, que tiene su propia página de Instagram, participó en la serie de surfista individual extragrande. También montó en tándem con otros dos perros en lo que sus humanos llamaron “El equipo de ensueño”. “Le encanta la multitud”, afirmó su dueña, Maria Nieboer. Los ganadores del concurso recibieron medallas y el derecho a presumir. La compañera de Charlie en el “equipo de ensueño”, otra labradora amarilla llamada Rosie, participó en cuatro series. Steve Drottar, el dueño de la perra de cuatro años, comentó que ella se siente “emocionada” después de surfear, lo cual hacen de cuatro a cinco veces por semana en su hogar en Santa Cruz. “Es como decir, oye, realmente hicimos algo hoy, ¿verdad? Hicimos algo juntos como equipo”, indicó Drottar.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria

VIDEO. Momento estremecedor: conmovedor adiós de la viuda a Kirk

Acciones y bonos caen, y los dólares llegan al techo

Autocrítica libertaria: “Nacionalizar la elección fue un error”

La formación inicial fue un error de Domínguez que derivó en la derrota

Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Verón presentó la nueva estética visual del Club
Últimas noticias de El Mundo

Venezuela denuncia que EE UU le retuvo un barco

En Taiwán, cuando suena una melodía de Beethoven, hay que sacar la basura

Crean la primera abeja robot del mundo

Leonardo da Pinchy, el gatito “ladrón” de medias y calzoncillos
Información General
Violencia doméstica: fuerte aumento de los casos
VIDEO. Emotivo homenaje con miles de drones al papa Francisco en el Vaticano
Polémica por la vacunación de chicos contra el Covid
Una capacitación analiza cómo la baja natalidad impactará en la educación argentina
Avance ecológico: crece el interés por el reciclaje
Policiales
Violencia extrema en La Plata: intentó matar a su pareja y terminó preso
Les alquilaron una casa equipada y se llevaron hasta el revestimiento
La jueza Makintach pide la nulidad de la acusación
Estafa cripto en La Plata: una plataforma en la mira
Entraron a las patadas y arrasaron con todo
Deportes
VIDEO. Entró más tarde: regaló el inicio y no le alcanzó
La formación inicial fue un error de Domínguez que derivó en la derrota
“Me dio la sensación que respetamos al rival”
El Príncipe Sosa alcanzó los 300 partidos con la camiseta de Estudiantes
González Pirez salió lesionado y está en duda

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla