"Lobopalloza": así habló TN sobre el corte de luz en Gimnasia - Atlético Tucumán

El insólito corte de luz que interrumpió el partido entre Gimnasia y Atlético Tucumán en el estadio Juan Carmelo Zerillo, cuando el Lobo ganaba 1-0 y restaban 20 minutos para el final, no solo fue tema en el ámbito deportivo: también tuvo un lugar destacado en la pantalla de TN.

Durante la mañana de este martes, en el bloque conducido por Paula Bernini y Mario Massaccesi, el canal repasó lo ocurrido con un particular tono. Con un juego de palabras, denominaron al episodio “Lobopalloza”, en referencia al encendido y apagado de las torres de iluminación que como parodia del show musical.

El informe mostró cómo vivieron la situación los protagonistas: desde la paciencia de los entrenadores hasta la reacción de los hinchas en las tribunas y el comentario en vivo del relator Mariano Closs, sorprendido por la magnitud del desperfecto técnico.

El canal sumó un recurso televisivo: al regresar de las imágenes del partido, simularon el apagón del estadio al prender y apagar las luces del estudio, replicando lo que se vivió en el Bosque.

El corte de luz, que generó más de 20 minutos de incertidumbre, derivó en un comunicado oficial de Gimnasia explicando que la falla se debió a un corto con explosión en una línea de alimentación y que no se descarta la hipótesis de un intento de sustracción de cables.