Se define el "mega" Cartonazo de $10.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Deportes

"Lobopalloza": así habló TN sobre el corte de luz en Gimnasia - Atlético Tucumán

"Lobopalloza": así habló TN sobre el corte de luz en Gimnasia - Atlético Tucumán
2 de Septiembre de 2025

Escuchar esta nota

El insólito corte de luz que interrumpió el partido entre Gimnasia y Atlético Tucumán en el estadio Juan Carmelo Zerillo, cuando el Lobo ganaba 1-0 y restaban 20 minutos para el final, no solo fue tema en el ámbito deportivo: también tuvo un lugar destacado en la pantalla de TN.

Durante la mañana de este martes, en el bloque conducido por Paula Bernini y Mario Massaccesi, el canal repasó lo ocurrido con un particular tono. Con un juego de palabras, denominaron al episodio “Lobopalloza”, en referencia al encendido y apagado de las torres de iluminación que como parodia del show musical.

El informe mostró cómo vivieron la situación los protagonistas: desde la paciencia de los entrenadores hasta la reacción de los hinchas en las tribunas y el comentario en vivo del relator Mariano Closs, sorprendido por la magnitud del desperfecto técnico.

El canal sumó un recurso televisivo: al regresar de las imágenes del partido, simularon el apagón del estadio al prender y apagar las luces del estudio, replicando lo que se vivió en el Bosque.

El corte de luz, que generó más de 20 minutos de incertidumbre, derivó en un comunicado oficial de Gimnasia explicando que la falla se debió a un corto con explosión en una línea de alimentación y que no se descarta la hipótesis de un intento de sustracción de cables.

Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"

VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Identifican a barras por incidentes en el Bosque
Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

El fenómeno de "isla de calor" en La Plata: edificios, déficit de árboles y qué pasa en la calle 138

Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"

Gimnasia y un triunfo clave para alimentar las dos tablas: así quedó posicionado en la pelea

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial
Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"

VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces

Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión

Casi se suspende por una falla en el tablero de luces
El fenómeno de "isla de calor" en La Plata: edificios, déficit de árboles y qué pasa en la calle 138
En La Plata, con paraguas en mano este martes por posibles lluvias
Ahora sí: habilitaron la obra que desemboca en el paso a nivel de Villa Elisa y que era un caos de tránsito
Cuenta DNI: los descuentos que están activos este martes 2 de septiembre 2025
Se define el "mega" Cartonazo de $10.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA
Tristeza en histórico club de La Plata: sufren el 9º robo del año y se llevan hasta un ventilador amurado
San Carlos: un barrio en jaque por la delincuencia
Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad
Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial
En 2025 hubo 164 femicidios en todo el país, uno cada 36 horas
Presentaron en Tres Arroyos el proyecto de ley para crear la Universidad Nacional local
Junín invertirá $5.000 millones en obras barriales que se extenderán hasta 2026
Mar del Plata: el Ejecutivo busca prorrogar por dos años los incentivos a la construcción
Baja el dólar tras el anuncio del Gobierno que intervendría en el mercado cambiario
El oro supera los US$ 3.500 por onza y alcanza un nuevo récord histórico: cómo invertir desde Argentina
A dos años de la muerte de Silvina Luna: comenzaron a demoler la clínica de Aníbal Lotocki, las fotos
Fuerte crítica de Beto Casella a El Nueve por el debut de Tamara Pettinato en "Decime algo lindo"
Luis Ventura señaló que el gran amor de Maradona fue Silvina Luna: reacciones y durísimas polémicas 
Alejandro Fiore encendió las esperanzas: ¿Se hace la película de Los Simuladores?
Hermoso gesto de Messi que cumplió el sueño de Luca: lo posibilitó su papá Fabián Cubero

