Escándalo de los audios: Stornelli pidió investigar la denuncia del Gobierno, pero advirtió que resguardará las fuentes de los periodistas

El juez Julián Ercolini comenzó a mover la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación por la difusión de los audios de Karina Milei y corrió vista al fiscal Carlos Stornelli para decidir si corresponde abrir una investigación por espionaje ilegal contra la Secretaria General de la Presidencia.

La denuncia del gobierno fue presentada el lunes y la ministra Patricia Bullrich aseguró que la filtración de las grabaciones “forman parte de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno nacional”. Ahora, Stornelli deberá decidir si la línea de investigación se da bajo esa hipótesis.

En la demanda, se remarcó que hubo una edición clandestina de audios y su posterior difusión con fines políticos, justo en la antesala de las elecciones legislativas. La gravedad institucional —insisten— se potencia por la posibilidad de que las grabaciones se hayan realizado dentro de la propia Casa Rosada.

El Gobierno pidió como medida cautelar urgente la prohibición de cualquier nueva publicación, reproducción o circulación de los registros obtenidos ilegalmente, y solicitó al juez que disponga allanamientos y peritajes digitales para determinar el origen, edición, metadatos y cadena de custodia de los audios.

