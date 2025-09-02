A dos años de la muerte de Silvina Luna: comenzaron a demoler la clínica de Aníbal Lotocki, las fotos

A dos años de la muerte de Silvina Luna, y mientras Aníbal Lotocki pasa sus días en prisión. Ahora, aparecieron imágenes de las obras de demolición que se están haciendo en la clínica de Belgrano en donde atendía a sus pacientes.

Así, los distintos medios llegaron a la puerta de la clínica para mostrar en qué estado se encuentra la mencionada clínica, mientras el médico sigue cumpliendo su condena luego de las denuncias de infinidad de pacientes por mala praxis, entre ellas la de Silvina Luna.

“En este momento no funciona nada, fue clausurada y la vendieron. Además, hay un cartel que dice que va a haber una demolición total de la parte de arriba”, explicaron desde la tele.

“Creemos que van a hacer un edificio, todos fuimos cuando atendía y estaba la sala de espera llena, ya con la denuncia y los móviles en la puerta”, señalaron desde la pantalla chica.

Cabe resaltar que, hace poco Gabriela Trenchi volvió a acusar al médico por los tratamientos que realizó en su cuerpo en el momento en el que ejercía la medicina estética.

Para finalizar, vale destacar que, luego de la condena, Lotocki presentó un pedido de prisión domiciliaria que la Justicia rechazó, por lo que deberá continuar detenido por las muertes por las que fue investigado.