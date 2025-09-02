Candidatos a concejales de La Plata de las principales fuerzas políticas que compiten en la elección del domingo participarán hoy en el debate que se llevará a cabo en EL DIA, donde expondrán sus propuestas y proyectos para la Ciudad.

Se trata del primer candidato a concejal de la lista de Fuerza Patria, encabezada por el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa; el exsenador provincial y primer candidato de la lista de concejales de La Libertad Avanza, Juan Pablo Allan; y el dirigente radical y primer candidato a concejal de la lista Somos Buenos Aires, Leandro Bazze.

Los candidatos a integrar el Concejo Deliberante local asistirán a la redacción de EL DIA, donde expondrán en una transmisión en vivo a partir de las 15:30 sobre los principales temas que se discuten en nuestra ciudad y que son claves en la etapa que viene en el deliberativo local.

El debate consiste en la exposición de tres ejes temáticos para que los participantes puedan desarrollar sus posiciones y proyectos a implementar en La Plata.

El primero de ellos es sobre temas de “Planeamiento e infraestructura”, en el que los tres candidatos expondrán sobre cuestiones vinculadas a la problemática del ordenamiento territorial, la infraestructura urbana y las problemáticas que se plantean en torno a las localidades.s

El segundo bloque temático consistirá en desarrollar diagnósticos y propuestas en torno a la seguridad y el orden ciudadano, el tránsito y el transporte público.

En el tercer bloque, por último, los candidatos expondrán sus propuestas para el fomento del empleo y la producción en la Ciudad, además de las medidas de protección hacia el cordón frutihortícola.

Además, en cada bloque los participantes tendrán una instancia de preguntas cruzadas, por las que podrán interpelarse mutuamente sobre las ideas expuestas en cada eje temático..

El orden de intervención de cada participante fue sorteado previamente ante la presencia de los equipos de los tres participantes para garantizar una exposición justa de los contenidos de cada fuerza política que compite para las legislativas del domingo.