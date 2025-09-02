Bounanotte se suma a las filas del Chelsea y será compañero de Enzo
Brandoni: “Guillermo está muy afectado, pero a la vez contento”
Evelyn Botto habló tras su cita con Fede Bal: “Fue una gran salida”
Sigue la “internita” de “Harry Potter”: la escritora se cruzó con el director
Hilary Duff se convierte en una madre obsesionada con los concursos de belleza
La denuncia del padre de L-Gante: “A mi hijo le comen el cerebro”
L-Gante acrecentó las dudas por las causas del incendio en su casa: "Todavía no entendí qué pasó"
Tamara Pettinato debutó en el Nueve con el ciclo “Decime algo lindo”: el rating del programa
Tras la definición de los PlayOffs: ya están los equipos de La Voz Argentina
Nació el pasado 11 de agosto: Alejandra Maglietti presentó a su hijo Manuel, las fotos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Candidatos a concejales de La Plata de las principales fuerzas políticas que compiten en la elección del domingo participarán hoy en el debate que se llevará a cabo en EL DIA, donde expondrán sus propuestas y proyectos para la Ciudad.
Se trata del primer candidato a concejal de la lista de Fuerza Patria, encabezada por el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa; el exsenador provincial y primer candidato de la lista de concejales de La Libertad Avanza, Juan Pablo Allan; y el dirigente radical y primer candidato a concejal de la lista Somos Buenos Aires, Leandro Bazze.
Los candidatos a integrar el Concejo Deliberante local asistirán a la redacción de EL DIA, donde expondrán en una transmisión en vivo a partir de las 15:30 sobre los principales temas que se discuten en nuestra ciudad y que son claves en la etapa que viene en el deliberativo local.
El debate consiste en la exposición de tres ejes temáticos para que los participantes puedan desarrollar sus posiciones y proyectos a implementar en La Plata.
El primero de ellos es sobre temas de “Planeamiento e infraestructura”, en el que los tres candidatos expondrán sobre cuestiones vinculadas a la problemática del ordenamiento territorial, la infraestructura urbana y las problemáticas que se plantean en torno a las localidades.s
El segundo bloque temático consistirá en desarrollar diagnósticos y propuestas en torno a la seguridad y el orden ciudadano, el tránsito y el transporte público.
LE PUEDE INTERESAR
Un candidato pide “cárcel o bala” para los delincuentes de La Plata
En el tercer bloque, por último, los candidatos expondrán sus propuestas para el fomento del empleo y la producción en la Ciudad, además de las medidas de protección hacia el cordón frutihortícola.
Además, en cada bloque los participantes tendrán una instancia de preguntas cruzadas, por las que podrán interpelarse mutuamente sobre las ideas expuestas en cada eje temático..
El orden de intervención de cada participante fue sorteado previamente ante la presencia de los equipos de los tres participantes para garantizar una exposición justa de los contenidos de cada fuerza política que compite para las legislativas del domingo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí