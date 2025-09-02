Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local
El partido entre Gimnasia y Atlético Tucumán, disputado ayer en el estadio Juan Carmelo Zerillo, estuvo marcado por un inesperado corte de luz que obligó a interrumpir el juego durante más de veinte minutos, cuando restaban casi la mitad para el final y el “Lobo” ganaba 1-0.
A través de un comunicado oficial, el club brindó precisiones sobre lo sucedido y aseguró que el inconveniente se originó en “un corto con explosión en una de las líneas de alimentación que conecta los tableros de control con las torres de iluminación”. Si bien la falla pudo ser subsanada de manera provisoria para que el partido se reanudara, también se detectaron “anomalías adicionales en otra línea, lo que redujo la operatividad del sistema”.
El informe técnico preliminar abrió una hipótesis más preocupante: el daño en el cable presentaba características compatibles con un posible intento de sustracción. Ante esto, Gimnasia iniciará una investigación interna con inspecciones en todo el circuito de alimentación, verificación de tableros y torres, además de la revisión de las cámaras de seguridad del estadio.
“El Club manifiesta el firme compromiso de garantizar la seguridad de las instalaciones y esclarecer lo ocurrido hasta las últimas consecuencias”, remarcaron desde la institución.
