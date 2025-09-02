Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el "mega" Cartonazo de $10.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

La Ciudad |Informe de la UNLP

El fenómeno de "isla de calor" en La Plata: edificios, déficit de árboles y qué pasa en la calle 138

El fenómeno de "isla de calor" en La Plata: edificios, déficit de árboles y qué pasa en la calle 138
2 de Septiembre de 2025 | 10:00

Escuchar esta nota

La Plata, reconocida por su planificación urbana, enfrenta hoy un desafío ambiental urgente: el fenómeno de la “isla de calor urbana”. Según investigaciones de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el progresivo reemplazo de superficies naturales por asfalto, edificios y veredas ha elevado las temperaturas en la ciudad entre 5 y 10 °C por encima de las zonas menos urbanizadas.

Este fenómeno está vinculado directamente al crecimiento de la mancha urbana y a las propiedades térmicas de los materiales usados en su construcción. Calles, techos y veredas absorben calor durante el día y lo liberan lentamente por la noche, dificultando la recuperación térmica nocturna.

Las consecuencias son múltiples: aumento del consumo energético para climatización, mayor estrés térmico en la población, y un deterioro medioambiental sostenido.

El rol decisivo de la teledetección

Los científicos de la UNLP utilizaron imágenes satelitales para analizar variaciones térmicas entre áreas urbanas y rurales en el partido de La Plata. Estos datos permitieron visualizar con precisión cómo y dónde se intensifica el calor, y cómo se acentúa con la creciente expansión urbana.

Los resultados obtenidos en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en el Instituto de Investigaciones y Humanidades y Ciencias Sociales, ponen en relieve un patrón diferenciado entre el sector norte y el sur del partido, dividido por la calle 138.

En el norte, las localidades de Gonnet, Gorina, City Bell, Villa Elisa y Arturo Seguí muestran características de ciudades compactas en torno a centros comerciales, con veredas angostas y escaso arbolado. En contraste, las áreas barriales mantienen rasgos de quintas con jardines y arbolado.

El sur, en cambio, refleja alternancias marcadas: presencia de cavas y canteras, urbanizaciones cerradas y explotaciones hortícolas bajo cubierta, lo que determina variaciones térmicas y de vegetación más acentuadas.

Desde 2001 hasta 2020, el crecimiento desordenado de la ciudad hizo que la isla de calor se expanda claramente, consolidando un patrón de ciudad difusa que demanda una respuesta urgente desde la planificación ambiental.

¿Qué proponen los especialistas?

 

Incorporar espacios verdes estratégicamente: arbolado urbano, parques, techos y paredes verdes para mitigar la acumulación térmica; usar materiales más fríos: pavimentos con mayor reflectividad (albedo), techos claros o vegetados que reduzcan la absorción de calor; revisar y rediseñar la expansión urbana: priorizar compactación, infraestructura verde y planificación territorial que incluya aspectos climáticos.

Ante la creciente urbanización, el fenómeno se acentúa año tras año. La ciudad “arde en silencio”, advierten los investigadores, mientras que los barrios más densamente construidos se convierten en microclimas adversos para quienes viven allí.

El desafío para La Plata es claro: sin estrategias integrales de mitigación, la calidad de vida, el consumo energético y la salud de su población están en riesgo. La planificación urbana sostenible ya no es una opción, es una necesidad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

El fenómeno de "isla de calor" en La Plata: edificios, déficit de árboles y qué pasa en la calle 138

Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"

Gimnasia y un triunfo clave para alimentar las dos tablas: así quedó posicionado en la pelea

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial
Últimas noticias de La Ciudad

En La Plata, con paraguas en mano este martes por posibles lluvias

Ahora sí: habilitaron la obra que desemboca en el paso a nivel de Villa Elisa y que era un caos de tránsito

Cuenta DNI: los descuentos que están activos este martes 2 de septiembre 2025

Se define el "mega" Cartonazo de $10.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA
Deportes
"Lobopalloza": así habló TN sobre el corte de luz en Gimnasia - Atlético Tucumán
Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"
VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces
Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión
Casi se suspende por una falla en el tablero de luces
Policiales
Tristeza en histórico club de La Plata: sufren el 9º robo del año y se llevan hasta un ventilador amurado
San Carlos: un barrio en jaque por la delincuencia
Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad
Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial
En 2025 hubo 164 femicidios en todo el país, uno cada 36 horas
Información General
Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial
Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
Mueven el feriado del 12 de octubre para sumar otro fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 2 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
PAMI negó sobreprecios en la compra de lentes y remarcó que el sistema actual garantiza “gratuidad”
Espectáculos
A dos años de la muerte de Silvina Luna: comenzaron a demoler la clínica de Aníbal Lotocki, las fotos
Fuerte crítica de Beto Casella a El Nueve por el debut de Tamara Pettinato en "Decime algo lindo"
Luis Ventura señaló que el gran amor de Maradona fue Silvina Luna: reacciones y durísimas polémicas 
Alejandro Fiore encendió las esperanzas: ¿Se hace la película de Los Simuladores?
Hermoso gesto de Messi que cumplió el sueño de Luca: lo posibilitó su papá Fabián Cubero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla