Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Se eligen 12 bancas

Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

El peronismo pone en juego la mitad de su bloque. La oposición, con desafíos e interrogantes, de cara a la futura integración

Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local
2 de Septiembre de 2025 | 02:14
Edición impresa

La competencia de las principales fuerzas políticas platenses el próximo domingo apunta, principalmente, a conservar o sumar representación en el Concejo Deliberante local, que renovará la mitad de su composición.

Actualmente, el bloque oficialista de Unión por la Patria (UP) tiene 10 bancas, mientras que, partida en cuatro partes, la oposición cuenta con tres concejales de PRO-Juntos por el Cambio (PRO JxC), cinco de la UCR-PRO, dos del Propuesta Vecinal y cuatro de La Libertad Avanza (LLA).

Independientemente del resultado del domingo, ese panorama cambiará sustancialmente una vez que asuma la futura composición, en base a la cantidad de bancas que pone en juego cada bloque y acuerdos electorales celebrados.

De los 10 concejales del oficialismo, el peronismo pone en juego cinco. Los mandatos que se vencen son los de Juan Manuel Granillo Fernández, del espacio de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; Cintia Mansilla, del kicillofismo; Julio Cuenca, dirigente del sindicato de Pasteleros y referenciado en el secretario de Ambiente municipal, Guillermo Escudero; Cristian Vander, del sindicato de Telefónicos de la CGT Regional; y Yanina Sánchez, de ATE.

La lista alakista está encabezada por uno de sus funcionarios más cercanos: el secretario de Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa. Le sigue Romina Santana, del sindicato de Comercio de La Plata; Granillo Fernández, que se postula a la reelección; Josefina Bolis, referenciada en la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout; y Raúl Recavarren, del massismo.

EN LA OPOSICIÓN

Con cinco concejales y el vencimiento del mandato de tres de ellos, el radicalismo dentro de la alianza Somos Buenos Aires también apuesta a mantener su representación. El presidente de la bancada, Diego Rovella, y Manuela Forneris y Javier Mor Roig terminan sus mandatos, quedando sólo Gustavo Staffolani y Melany Horomadiuk. Con una lista que encabeza Leandro Bazze, seguido por Forneris -busca su reelección- y Mariano Penas, el esquema de centro busca penetrar en la lógica de discusión polarizada y mantener bancas en el deliberativo.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Alak: “Los vecinos quieren obras, vamos a seguir haciéndolas”

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Martini: “Somos la alternativa a la polarización mentirosa”

Con tres integrantes, el PRO-JxC que hoy preside Juan Martínez Garmendia sólo mantendrá después del 10 de diciembre a Nicolás Morzone, cada vez más cercano a la bancada de LLA, que ya tiene cuatro concejales presididos por Guillermo Bardón y a la que se postulan quienes integran la lista liderada por Juan Pablo Allan, Sabrina Morales y Gastón Alvarez. Los violetas sólo ponen en juego un escaño: el de Belén Muñoz.

En tanto, de Propuesta vecinal sólo continuaría un concejal, el que a partir del 10 de diciembre podría conformar un monobloque.

Para elegir un lugar en el Concejo platense, las fuerzas políticas que compiten el domingo deben obtener 8,33 por ciento de los votos; para sancionar una ordenanza, 13 manos levantadas,

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Alak: “Los vecinos quieren obras, vamos a seguir haciéndolas”

VIDEO. De Leo: “El interior aporta muchísimo y no recibe nada”

VIDEO. Martini: “Somos la alternativa a la polarización mentirosa”

VIDEO. Nicoletti: “Milei es un delirio y los K son el pasado”

Francisco Adorni: “Milei superó a Menem por las reformas profundas”

Candidatos a concejales de las principales fuerzas debaten en EL DIA
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Alak analizó el presente y futuro de La Plata: "La Ciudad está renaciendo y vamos a hacer obras todos los días"

Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil

A media luz, como en el "campito", Gimnasia sumó tres puntos de oro tras vencer a los tucumanos 1 a 0

Alexis Castro, autocrítico: “No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”

Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada y cuánto llovió, barrio por barrio

Cuenta DNI activó los descuentos de septiembre 2025

Tibio, tibio, caliente... Shakira y Antonito, cerquita

Ya se activó el aumento del micro en La Plata: cuánto sale el boleto, sección por sección
+ Leidas

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

El pan no “leva”: crisis y alerta: caída en el consumo y en la producción

Emiten un alerta mundial por el incidente argentino

Dólar sin domar: medidas no frenaron la suba

Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión

El fracaso libertario en Corrientes revivió interna
Últimas noticias de Política y Economía

Dólar sin domar: medidas no frenaron la suba

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

El fracaso libertario en Corrientes revivió interna

VIDEO. Alak: “Los vecinos quieren obras, vamos a seguir haciéndolas”
Deportes
VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces
Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión
Casi se suspende por una falla en el tablero de luces
Orfila culpó a la ansiedad por el segundo tiempo
Un triunfo clave para alimentar las dos tablas
Policiales
San Carlos: un barrio en jaque por la delincuencia
Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad
La madre de los hijos de Krause incumplió la resolución judicial
En 2025 hubo 164 femicidios en todo el país, uno cada 36 horas
El delito le ganó por goleada al club Villa San Carlos
Espectáculos
Jorge Rial, tras el pedido de allanamiento de Bullrich: "Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario"
La denuncia del padre de L-Gante: “A mi hijo le comen el cerebro”
Grave denuncia de Jorge Rial por amenazas: “Lo del Falcón es fuerte”
L-Gante acrecentó las dudas por las causas del incendio en su casa: "Todavía no entendí qué pasó"
Tamara Pettinato debutó en el Nueve con el ciclo “Decime algo lindo”: el rating del programa
Información General
Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
Mueven el feriado del 12 de octubre para sumar otro fin de semana largo
PAMI negó sobreprecios en la compra de lentes y remarcó que el sistema actual garantiza “gratuidad”
Alerta mundial de la OMS por el fentanilo contaminado
“Presunta contaminación”: en medio del escándalo, ANMAT clausuró a otros dos laboratorios

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla