Se define el "mega" Cartonazo de $10.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

La Ciudad

Ahora sí: habilitaron la obra que desemboca en el paso a nivel de Villa Elisa y que era un caos de tránsito

Los trabajos de pavimentación habían comenzado a fines de mayo

Ahora sí: habilitaron la obra que desemboca en el paso a nivel de Villa Elisa y que era un caos de tránsito
2 de Septiembre de 2025 | 07:31

Escuchar esta nota

Tres meses después de iniciados los trabajos de pavimentación, finalmente hoy quedó habilitada la circulación en un sector de mucho tránsito en Villa Elisa.

Se trata de un tramo clave, que se extiende por calle 415 bis entre 1 y 3, y sobre calle 3 desde 415 bis hasta 419, ya que desemboca en el paso a nivel de la Línea Roca y que miles de automovilistas utilizan a diario para desde allí acceder a la Autopistas La Plata-Buenos Aires.

En rigor, el tránsito estaba previsto que fuera rehabilitado la semana pasada, pero no ocurrió, tampoco se informaron los motivos, y finalmente se terminó concretando anoche. Sin embargo, ante la falta de información oficial, la inmensa mayoría de quienes debían circular por allí esta mañana continuaban circulando por calle 44, que quedó prácticamente inutilizada por los pozos que se formaron debido a la gran afluencia de vehículos que pasaron por allí, incluidos colectivos y camiones.

De esta manera, ya se puede circular con normalidad tanto por calle 3 como por 415 bis, al igual que 1, que desemboca a metros del paso a nivel.

