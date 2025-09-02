Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Por la filtración de grabaciones atribuidas a la hermana del Presidente

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Un juez ordenó “cesar” con la propagación de nuevos registros; además piden allanar un canal y a los periodistas Rial y Federico

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios
2 de Septiembre de 2025 | 02:16
Edición impresa

El escándalo por la filtración de audios que sacude al Gobierno sumó ayer un nuevo capítulo. Esta vez, promovido por la Casa Rosada que, a través de dos presentaciones judiciales, consiguió que un juez del fuero Civil y Comercial ordenara el “cese inmediato” de la difusión de grabaciones atribuidas a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que hayan sido registradas en Casa de Gobierno. La avanzada del Ejecutivo se da en medio del terremoto político por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que salpica a empresarios y funcionarios clave como la hermana del Presidente y su segundo, Eduardo “Lule” Menem, y que se disparó a raíz de otro material atribuido al desplazado titular de la Andis, Diego Spagnuolo.

“Decrétase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025 (...) que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”, dispuso el juez Alejandro Patricio Maraniello al hacer lugar a la medida cautelar que solicitó la Secretaria General de la Presidencia, y ordenó para eso cursar una comunicación “urgente” al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

La decisión fue celebrada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró en redes sociales que “la Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.

El mismo viernes de las filtraciones, la hermana del Presidente había alertado que, en caso de ser reales, los audios en los que se la escucha pedir “unidad” en la interna libertaria fueron “recabados ilegal e ilícitamente y sin su consentimiento”. Además, se hizo mención a la existencia de otros audios que, de ser ciertos, “habrían sido obtenidos también de manera ilegal e ilegítima” y requirió prohibir su circulación.

El magistrado hizo lugar a ese planteo y consideró que su decisión “no tiene por finalidad limitar ni menoscabar el debate público, ni el flujo de información que constituye la esencia de un sistema democrático”.

LE PUEDE INTERESAR

El fracaso libertario en Corrientes revivió interna

LE PUEDE INTERESAR

Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

El juez consideró que el alcance “se encuentra acotado a un hecho concreto, puntual y excepcional, que exige resguardar bienes jurídicos de igual jerarquía constitucional, tales como la intimidad y el honor de las personas involucradas, así como la seguridad institucional derivada de la eventual divulgación de contenidos sensibles para el funcionamiento del Estado”.

Y aclaró que “lo expuesto no importa convalidar la figura de la censura previa, en tanto la medida bajo análisis se circunscribe únicamente a una restricción de carácter provisorio y excepcional al ejercicio de la libertad de prensa”.

Por otro lado, también fue Adorni el encargado de anunciar que la cartera que dirige Bullrich “denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”, a la par que agregó: “Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo” y advirtió: “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.

En esa presentación penal, el Ministerio de Seguridad solicitó además allanar el canal de streaming Carnaval (el primero en dar a conocer los audios) y los domicilios de los periodistas que difundieron las grabaciones, Jorge Rial y Mauro Federico; de Pablo Toviggino -principal accionista de Carnaval- y del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, al que el Gobierno responsabiliza por la filtración de las grabaciones. Esta denuncia recayó, por sorteo, en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, que actualmente subroga el juez Julián Ercolini.

En ese sentido, el Gobierno pidió que “se adopten medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas, disponiendo la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (art. 239 CP)”.

A lo largo de 20 páginas, el escrito judicial del Gobierno cuestionó lo que consideró un “ataque” a una de sus principales funcionarias y una “burda operación de inteligencia no institucional” para “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar, desestabilizar (...) y, de este modo, influenciar en el proceso electoral”.

Mientras, Bullrich vinculó la filtración de los audios con servicios de inteligencia “paralelos” y también “extranjeros, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”.

La funcionaria le apuntó también a Rial y Federico que, insistió, “más que periodistas son gente que está participando de esta operación”. También disparó contra el dueño del canal Carnaval, una señal de “extraña procedencia de un señor que es tesorero de la AFA”, apuntó.

El descargo de Rial

Por su parte, Rial, ironizó en sus redes “Bienvenidos a Venezuela, era cierto que íbamos rumbo a eso” y alertó que “el gobierno nos acusa de una conspiración internacional. Hace un ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna” y arremetió contra la Rosada por ir “contra la libertad de prensa y expresión. Cada párrafo de su trasnochada denuncia es una intolerable amenaza”, para rematar: “hacemos periodismo y eso nos hace peligrosos para los que no creen en la democracia”.

Además, en su programa de radio, denunció amenazas y contó que el fin de semana al llegar a su casa se sorprendió al ver estacionado “un Falcon con un tipo adentro, tomando mate y mirando fijo”. Algo por lo que responsabilizó al Gobierno: “Es el sinónimo de la represión, uno de los emblemas de Javier Milei y de Victoria Villarruel, que homenajean a la dictadura”, aseveró.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Un juez con múltiples denuncias por acoso

Procesaron al jefe de Seguridad de Nordelta
Multimedia

La ministra Patricia Bullrich

El periodista Jorge Rial

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Alak analizó el presente y futuro de La Plata: "La Ciudad está renaciendo y vamos a hacer obras todos los días"

Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil

A media luz, como en el "campito", Gimnasia sumó tres puntos de oro tras vencer a los tucumanos 1 a 0

Alexis Castro, autocrítico: “No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”

Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada y cuánto llovió, barrio por barrio

Cuenta DNI activó los descuentos de septiembre 2025

Tibio, tibio, caliente... Shakira y Antonito, cerquita

Ya se activó el aumento del micro en La Plata: cuánto sale el boleto, sección por sección
+ Leidas

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Emiten un alerta mundial por el incidente argentino

Dólar sin domar: medidas no frenaron la suba

Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión

El fracaso libertario en Corrientes revivió interna

Mueven el feriado del 12 de octubre para sumar otro fin de semana largo

Orfila culpó a la ansiedad por el segundo tiempo
Últimas noticias de Política y Economía

Dólar sin domar: medidas no frenaron la suba

El fracaso libertario en Corrientes revivió interna

Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

VIDEO. Alak: “Los vecinos quieren obras, vamos a seguir haciéndolas”
Deportes
VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces
Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión
Casi se suspende por una falla en el tablero de luces
Orfila culpó a la ansiedad por el segundo tiempo
Un triunfo clave para alimentar las dos tablas
Policiales
En La Plata, un taxista se defendió a las piñas de un robo
Hicieron un boquete para robar y destrozaron todo en un local de hamburguesas de La Plata
Conmoción por la muerte de una mujer a metros de la Estación de Trenes de La Plata
Tragedia en La Plata: murió mientras calentaba agua para bañarse
Procesaron al jefe de seguridad de Nordelta por ayudar a Jonathan Kovalivker a evadir a la policía
Espectáculos
Jorge Rial, tras el pedido de allanamiento de Bullrich: "Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario"
La denuncia del padre de L-Gante: “A mi hijo le comen el cerebro”
Grave denuncia de Jorge Rial por amenazas: “Lo del Falcón es fuerte”
L-Gante acrecentó las dudas por las causas del incendio en su casa: "Todavía no entendí qué pasó"
Tamara Pettinato debutó en el Nueve con el ciclo “Decime algo lindo”: el rating del programa
Información General
Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
Mueven el feriado del 12 de octubre para sumar otro fin de semana largo
PAMI negó sobreprecios en la compra de lentes y remarcó que el sistema actual garantiza “gratuidad”
Alerta mundial de la OMS por el fentanilo contaminado
“Presunta contaminación”: en medio del escándalo, ANMAT clausuró a otros dos laboratorios

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla