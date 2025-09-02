Luis Ventura señaló que el gran amor de Maradona fue Silvina Luna: reacciones y durísimas polémicas 

Ahora, a dos años del fallecimiento de Silvina Luna, una nueva polémica resurgió en torno a la vida amorosa de la modelo y del ídolo del fútbol mundial, Diego Maradona.

Así, Luis Ventura reveló, que ambos vivieron un supuesto romance, lo que desató calientes reacciones de amigos íntimos de Silvina, como Gustavo Conti y Ximena Capristo.

Ventura aseguró que "Silvina fue un gran amor de Diego Armando Maradona" y detalló que "un reconocido abogado le prestaba el departamento a Maradona para que se encontrara con Silvina".

Por otra parte, sumó que "esta historia de amor existió y los encuentros fueron muy intensos y fuertes", y que además Maradona le habría dado a la modelo regalos "costosísimos".

Entonces, la reacción de los amigos de Silvina no se hizo esperar. Gustavo Conti, a través de un video en redes, se mostró muy molesto por la información del periodista y sostuvo que "son dos personas fallecidas y nadie puede salir a desmentir esa mentira". Conti también echó por tierra los rumores sobre los obsequios y reveló que "la noche en que Silvina estuvo con Maradona, estuve yo y Silvina se fue conmigo. Maradona le regaló una cadena a Silvina pero delante mío", agregando que "es todo mentira" y remarcando que "es de forr... hablar de dos personas que no están. Déjenla descansar en paz y dejen de mentir por dos puntos de rating".

Asimismo, Ximena Capristo, tiró: "Se cumplen dos años de que Lotocki mató a Silvina y me da bronca que Ventura salga con esta barbaridad que no es cierta". también, sobre Maradona y la modelo, sumó que "Diego estaba enloquecido con Silvina y la persiguió un montón. Me consta que nunca salieron".

Además, respecto a los regalos que el 10 le habría hecho a la modelo, según Luis, sostuvo que "la hace quedar como un gato y Silvina nunca lo fue. Siempre fue una persona de bien. Me da bronca y me enoja que mienta", cerró Ximena.