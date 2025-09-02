Otra vez la violencia escolar en La Plata: se pelaron dos alumnas y tuvieron que intervenir la policía y el SAME

Una fuerte pelea entre dos alumnas en la mañana del lunes llevó a la suspensión de las clases en la Escuela Secundaria N°16 de Los Hornos, informaron fuentes calificadas.

El enfrentamiento físico, que fue motivado por un conflicto sentimental, escaló rápidamente, lo que llevó a las autoridades del colegio a intervenir de inmediato.

Frente a la gravedad de la situación, se alertó a la policía y al SAME para asegurar la integridad de los presentes y asistir a las estudiantes involucradas.

Para evitar nuevos incidentes, la directora del establecimiento resolvió suspender las actividades escolares por el día, pidiendo a los padres que se llevaran a sus hijos.

