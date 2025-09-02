Brutal robo a los padres de un ex presidente de Gimnasia: se llevan una caja fuerte "del tamaño de un freezer"

El momento en que los delincuentes trepan una pared para ingresar a la vivienda de los padres de Walter Gisande, ex presidente de Gimnasia

Otro brutal robo ocurrió en las últimas horas en La Plata, y tuvo a dos jubilados como víctimas. Ocurrió en la madrugada del lunes en una vivienda de la zona de 38 y 120, donde al menos cuatro delincuentes irrumpieron de madrugada y causaron terror.

Las víctimas fueron los padres de Walter Gisande, ex presidente de Gimnasia, quienes fueron golpeados y amenazados por la banda de ladrones, que al cabo de más de una hora dentro de la casa huyeron con una caja fuerte que, según le dijeron testigos a EL DIA, "era del tamaño de un freezer o una heladera".

La pesadilla para el matrimonio, de 93 y 90 años, comenzó a las 3.45, cuando dos hombres treparon un paredón y se metieron en el patio de la morada. En base a los testimonios recabados, la mujer escuchó ruidos y logró identificar a los ladrones a través de las cámaras de seguridad internas, aunque ya era tarde porque su marido había bajado las escaleras, donde sufrió el primer ataque de los malvivientes.

A partir de ese momento fue todo brutalidad. A la pareja la golpearon con saña y le exigían la entrega de dinero. Aseguran que recibieron permanentes amenazas y que pese a haberles entregado lo que pedían, "quería más plata".

Lo cierto es que a las 5 de la mañana al grupo se lo vio salir por el portón principal en el auto del matrimonio, un Toyota Etios blanco, y en el baúl de ese vehículo cargaron la caja fuerte mencionada que, como no entraba, circuló con la tapa abierta.

Se pudo saber que además de dinero, que no se precisó la cantidad, se llevaron documentación y joyas de las víctimas. También aseguraron que "arrancaron" el DVR con las imágenes del robo para no dejar rastros. Aunque parte del botín y la propia caja fuerte fueron hallados minutos después en Barrio Jardín, mientras era llevada por carreros. En tanto que el auto no fue encontrado, y era buscado intensamente. También se investiga un segundo auto que habría hecho de "campana" y levantado a parte de la banda.

"Lo golpearon mucho al hombre, lo dejaron todo lastimado", agregaron los mismos voceros. "A ella la amordazaron y la dejaron atada en el baño", precisaron.

Indicaron también que tras la huida de los delincuentes se activaron las alarmas vecinales y se escucharon los gritos de la mujer en plena vereda pidiendo ayuda, por lo que muchos frentistas socorrieron a las víctimas.

Ahora la Justicia busca pistas en las cámaras de seguridad del barrio, para establecer cómo se sucedieron los hechos. También recabaron testimonios vecinales y se encuentran a la espera de otros datos de relevancia para avanzar en la búsqueda de los autos otro hecho de inseguridad que mete miedo.