Baja el dólar tras el anuncio del Gobierno que intervendría en el mercado cambiario
Baja el dólar tras el anuncio del Gobierno que intervendría en el mercado cambiario
El fenómeno de "isla de calor" en La Plata: edificios, déficit de árboles y qué pasa en la calle 138
Ahora sí: habilitaron la obra que desemboca en el paso a nivel de Villa Elisa y que era un caos de tránsito
Tristeza en histórico club de La Plata: sufren el 9º robo del año y se llevan hasta un ventilador amurado
"Lobopalloza": así habló TN sobre el corte de luz en Gimnasia - Atlético Tucumán
Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios
Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial
¿Qué le pasa a Donald Trump? Una foto y un anuncio en medio de rumores sobre su salud
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira
Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios
A dos años de la muerte de Silvina Luna: comenzaron a demoler la clínica de Aníbal Lotocki, las fotos
Luis Ventura señaló que el gran amor de Maradona fue Silvina Luna: reacciones y durísimas polémicas
Recuperaron el cuadro robado por los nazis y hay dos detenidos
Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial
En La Plata, con paraguas en mano este martes por posibles lluvias
Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad
Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada
Cuenta DNI: los descuentos que están activos este martes 2 de septiembre 2025
La Plata: premiaron a tres escuelas bonaerenses por innovaciones tecnológicas para el agro
El pan no “leva”: crisis y alerta: caída en el consumo y en la producción
Marcelo Tinelli y Mario Pergolini: inquietante encuentro en el Teatro Colón
El "Team Lali" de La Voz Argentina tuvo su "Primer Round": quién fue eliminado y cómo quedó el equipo
Hallaron en 13 y 62 a un joven que desapareció en la República de los Niños
Lo investigan por enviar mensajes con contenidos sexuales a una nena
ARBA amplió el monto para tramitar la demanda exprés online: de cuánto es el tope
Las lluvias agravan la crítica situación en el campo bonaerense
Uno por uno, los nuevos valores de las multas por infracciones de tránsito en la Provincia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La comunidad del histórico Club "Dardo Rocha" de Ringuelet comenzó la semana de la peor manera al enterarse de una nueva sustracción en las instalaciones sociales y deportivas de 5 bis entre 519 y 520.. Según consignaron, se trata del noveno robo que sufren en lo que va del año, lo que deja un agrio sabor de tristeza y bronca.
Desde la institución le aseguraron a EL DIA que en unos pocos meses ya padecieron nueve robos, contando el que se produjo en las últimas horas. Estiman que el golpe fue dado entre anoche del lunes y la madrugada de hoy.
Los maleantes destrozaron una puerta y una vez dentro del salón de usos múltiples se alzaron con un ventilador que estaba amurado en altura. Desconocedores de todo límite, de ahí mismo los ladrones también se llevaron la luz psicodélica que era utilizada para eventos sociales.
La seguidilla de robos provocaba un dejo de amargura, tristeza e impotencia porque atenta contra los esfuerzos de la institución y de los vecinos que forman parte de las múltiples actividades que se desarrollan en el emblemático predio. “Otras veces se llevaron un televisor, un equipo de música, atacaron el bufet. Por eso hemos colocado rejas pero esta vez entraron al salón, para lo cual destrozaron una puerta”, detallaron.
En ese sentido expresaron que deberán reponer la estructura e intentar seguir con las obras para estar más seguros frente al asedio delictivo. “Con lo que cuesta todo hoy en día... Igual ya no queda nada para que roben”, expresaron.
Todavía conmocionados por lo ocurrido, este martes los directivos radicarán la respectiva denuncia policial, aunque con pocas expectativas, ya que las arremetidas delincuenciales no cesan.
A pesar de las denuncias formuladas por otros hechos similares, el panorama con respecto a la seguridad en el barrio no solo no mejora sino que va en declive constante. Incluso los delincuentes parecieran moverse cada vez con más facilidad. “Acá en el club tenemos el grupo de WhatsApp con los vecinos y todos están preocupados por los robos. Es una constante que la sufren todos”, señalaron.
También lamentaron el hecho de que justo hoy comenzaba allí un curso de una cátedra de la Facultad de Medicina Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que contaba con varios inscriptos. "Los ánimos no son los mejores más allá de que la policía vino a verificar. Vamos a seguir adelante, no cerramos simplemente por respeto a la UNLP y a quienes se inscribieron al curso", señalaron en medio del desasosiego.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí