Tristeza en histórico club de La Plata: sufren el 9º robo del año y se llevan hasta un ventilador amurado

La comunidad del histórico Club "Dardo Rocha" de Ringuelet comenzó la semana de la peor manera al enterarse de una nueva sustracción en las instalaciones sociales y deportivas de 5 bis entre 519 y 520.. Según consignaron, se trata del noveno robo que sufren en lo que va del año, lo que deja un agrio sabor de tristeza y bronca.

Desde la institución le aseguraron a EL DIA que en unos pocos meses ya padecieron nueve robos, contando el que se produjo en las últimas horas. Estiman que el golpe fue dado entre anoche del lunes y la madrugada de hoy.

Los maleantes destrozaron una puerta y una vez dentro del salón de usos múltiples se alzaron con un ventilador que estaba amurado en altura. Desconocedores de todo límite, de ahí mismo los ladrones también se llevaron la luz psicodélica que era utilizada para eventos sociales.

La seguidilla de robos provocaba un dejo de amargura, tristeza e impotencia porque atenta contra los esfuerzos de la institución y de los vecinos que forman parte de las múltiples actividades que se desarrollan en el emblemático predio. “Otras veces se llevaron un televisor, un equipo de música, atacaron el bufet. Por eso hemos colocado rejas pero esta vez entraron al salón, para lo cual destrozaron una puerta”, detallaron.

En ese sentido expresaron que deberán reponer la estructura e intentar seguir con las obras para estar más seguros frente al asedio delictivo. “Con lo que cuesta todo hoy en día... Igual ya no queda nada para que roben”, expresaron.

Todavía conmocionados por lo ocurrido, este martes los directivos radicarán la respectiva denuncia policial, aunque con pocas expectativas, ya que las arremetidas delincuenciales no cesan.

A pesar de las denuncias formuladas por otros hechos similares, el panorama con respecto a la seguridad en el barrio no solo no mejora sino que va en declive constante. Incluso los delincuentes parecieran moverse cada vez con más facilidad. “Acá en el club tenemos el grupo de WhatsApp con los vecinos y todos están preocupados por los robos. Es una constante que la sufren todos”, señalaron.

También lamentaron el hecho de que justo hoy comenzaba allí un curso de una cátedra de la Facultad de Medicina Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que contaba con varios inscriptos. "Los ánimos no son los mejores más allá de que la policía vino a verificar. Vamos a seguir adelante, no cerramos simplemente por respeto a la UNLP y a quienes se inscribieron al curso", señalaron en medio del desasosiego.