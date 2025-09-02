Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el "mega" Cartonazo de $10.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Policiales

Tristeza en histórico club de La Plata: sufren el 9º robo del año y se llevan hasta un ventilador amurado

Tristeza en histórico club de La Plata: sufren el 9º robo del año y se llevan hasta un ventilador amurado
2 de Septiembre de 2025 | 10:35

Escuchar esta nota

La comunidad del histórico Club "Dardo Rocha" de Ringuelet comenzó la semana de la peor manera al enterarse de una nueva sustracción en las instalaciones sociales y deportivas de 5 bis entre 519 y 520.. Según consignaron, se trata del noveno robo que sufren en lo que va del año, lo que deja un agrio sabor de tristeza y bronca. 

Desde la institución le aseguraron a EL DIA que en unos pocos meses ya padecieron nueve robos, contando el que se produjo en las últimas horas. Estiman que el golpe fue dado entre anoche del lunes y la madrugada de hoy.  

Los maleantes destrozaron una puerta y una vez dentro del salón de usos múltiples se alzaron con un ventilador que estaba amurado en altura. Desconocedores de todo límite, de ahí mismo los ladrones también se llevaron la luz psicodélica que era utilizada para eventos sociales. 

La seguidilla de robos provocaba un dejo de amargura, tristeza e impotencia porque atenta contra los esfuerzos de la institución y de los vecinos que forman parte de las múltiples actividades que se desarrollan en el emblemático predio. “Otras veces se llevaron un televisor, un equipo de música, atacaron el bufet. Por eso hemos colocado rejas pero esta vez entraron al salón, para lo cual destrozaron una puerta”, detallaron.

En ese sentido expresaron que deberán reponer la estructura e intentar seguir con las obras para estar más seguros frente al asedio delictivo. “Con lo que cuesta todo hoy en día... Igual ya no queda nada para que roben”, expresaron. 

Todavía conmocionados por lo ocurrido, este martes los directivos radicarán la respectiva denuncia policial, aunque con pocas expectativas, ya que las arremetidas delincuenciales no cesan.

A pesar de las denuncias formuladas por otros hechos similares, el panorama con respecto a la seguridad en el barrio no solo no mejora sino que va en declive constante. Incluso los delincuentes parecieran moverse cada vez con más facilidad. “Acá en el club tenemos el grupo de WhatsApp con los vecinos y todos están preocupados por los robos. Es una constante que la sufren todos”, señalaron. 

También lamentaron el hecho de que justo hoy comenzaba allí un curso de una cátedra de la Facultad de Medicina Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que contaba con varios inscriptos. "Los ánimos no son los mejores más allá de que la policía vino a verificar. Vamos a seguir adelante, no cerramos simplemente por respeto a la UNLP y a quienes se inscribieron al curso", señalaron en medio del desasosiego. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado

El fenómeno de "isla de calor" en La Plata: edificios, déficit de árboles y qué pasa en la calle 138

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"

Gimnasia y un triunfo clave para alimentar las dos tablas: así quedó posicionado en la pelea

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial
Últimas noticias de Policiales

San Carlos: un barrio en jaque por la delincuencia

Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

En 2025 hubo 164 femicidios en todo el país, uno cada 36 horas
La Ciudad
El fenómeno de "isla de calor" en La Plata: edificios, déficit de árboles y qué pasa en la calle 138
En La Plata, con paraguas en mano este martes por posibles lluvias
Ahora sí: habilitaron la obra que desemboca en el paso a nivel de Villa Elisa y que era un caos de tránsito
Cuenta DNI: los descuentos que están activos este martes 2 de septiembre 2025
Se define el "mega" Cartonazo de $10.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA
Deportes
"Lobopalloza": así habló TN sobre el corte de luz en Gimnasia - Atlético Tucumán
Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"
VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces
Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión
Casi se suspende por una falla en el tablero de luces
Espectáculos
A dos años de la muerte de Silvina Luna: comenzaron a demoler la clínica de Aníbal Lotocki, las fotos
Fuerte crítica de Beto Casella a El Nueve por el debut de Tamara Pettinato en "Decime algo lindo"
Luis Ventura señaló que el gran amor de Maradona fue Silvina Luna: reacciones y durísimas polémicas 
Alejandro Fiore encendió las esperanzas: ¿Se hace la película de Los Simuladores?
Hermoso gesto de Messi que cumplió el sueño de Luca: lo posibilitó su papá Fabián Cubero
Información General
Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial
Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
Mueven el feriado del 12 de octubre para sumar otro fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 2 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
PAMI negó sobreprecios en la compra de lentes y remarcó que el sistema actual garantiza “gratuidad”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla