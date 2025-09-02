La madre de los hijos de Krause incumplió la resolución judicial

Herman Krause se instaló en Brasil y pelea por ver a sus hijos / Web

De la emoción en pleno viaje, que lo llevó a recorrer 2.300 kilómetros entre La Plata y San Pablo, en Brasil, con la fuerte expectativa de poder ver a sus hijos después de casi dos años, aunque sea a través de una pantalla, en un primer contacto virtual, a la terrible realidad de los hechos, que imposibilitó la cita pactada.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario del propio Herman Krause, su expareja y, madre de Paco y Mateus, no se conectó al link para la entrevista y sospecha que resistirá todo lo que pueda.

El problema para ella es que se arriesga así a una sanción por desobedecer la manda judicial, impartida por el juez local, Castrianni De Mello.

Como EL DIA informó en exclusiva en su edición anterior, luego de evaluar todas las pruebas que le fueron presentadas en la causa, el magistrado autorizó un plan de revinculación, que consta de visitas virtuales, los lunes y martes con una duración de 45 minutos por día, entre las 20.00 y las 20.45, y reuniones presenciales supervisadas por una asistente social, el 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de septiembre, entre las 10.00 y las 18.00.

Por eso hoy a la noche habrá una nueva instancia de contacto, que Krause sospecha de difícil concreción.

“Iré con mi abogado al juzgado a plantear esta situación y veremos qué medidas se adoptan”, expresó el vecino de nuestra ciudad.

“Creo que el juez le sacó la ficha, por eso espero una enérgica decisión, que rompa con cualquier intención de embarrar la cancha”, comentó.

Para Krause, demás está decirlo, la situación es crítica, porque existe un grado de alienación parental más que evidente.

Recordemos su historia, que lo tiene a maltraer hace tiempo.

La relación con Juliana Magalhaes de Lima, la mamá de los menores, estaba terminada en 2022 cuando decidieron separar sus vidas. Lo que nunca imaginó Krause es que iba a urdid un plan maquiavélico en su contra, que lo terminó separando de los chicos.

En mayo de 2023, la mujer primero lo denunció por violencia familiar en el juzgado de Familia N° 6 de La Plata, a cargo de la jueza María del Rosario Rocca.

Al tiempo, la magistrada desestimó la acusación por falta de pruebas e impuso un régimen de comunicación alternado donde se turnarían para estar con los menores.

Meses más tarde, Magalhaes cruzó un límite: realizó una nueva denuncia, esta vez penal, por abuso hacia ella y sus hijos.

Esto derivó en que se le prohibiera a Krause mantener comunicación con sus hijos. Pero desde ese momento ya no pudo verlos, a pesar de que un año después la acusación también fue revocada por falta de pruebas.

Es que la mujer activó entonces un plan de evasión, que logró burlar a las autoridades de migraciones y, puso al descubierto la fragilidad de las fronteras argentinas, cuando los sacó sin autorización por Puerto Iguazú, en circunstancias todavía no aclaradas.

Marcelo Peña, abogado de Krause en La Plata, expresó que “el juez de Brasil, que tomó lectura de las resoluciones de archivo que determinaban las revinculaciones en la Argentina, determinó que debía restablecerse el contacto”.

“Estaba muy entusiasmado después de tanto tiempo, aunque ahora habrá que ver qué decisión se toma desde el juzgado por el incumplimiento. Se ve que esta mujer está decidida en perpetuarse en este tipo de conductas tan nocivas, sin medir las consecuencias. No es gratis incumplir la orden de un juez. Acá, en Brasil o en cualquier parte”, concluyó.