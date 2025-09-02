Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |NO SE CONECTÓ AL PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL EN BRASIL

La madre de los hijos de Krause incumplió la resolución judicial

La emoción por ver a Paco y Mateus después de dos años, chocó con la cruel realidad de una actitud hostil. Posibles sanciones

La madre de los hijos de Krause incumplió la resolución judicial

Herman Krause se instaló en Brasil y pelea por ver a sus hijos / Web

2 de Septiembre de 2025 | 03:37
Edición impresa

De la emoción en pleno viaje, que lo llevó a recorrer 2.300 kilómetros entre La Plata y San Pablo, en Brasil, con la fuerte expectativa de poder ver a sus hijos después de casi dos años, aunque sea a través de una pantalla, en un primer contacto virtual, a la terrible realidad de los hechos, que imposibilitó la cita pactada.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario del propio Herman Krause, su expareja y, madre de Paco y Mateus, no se conectó al link para la entrevista y sospecha que resistirá todo lo que pueda.

El problema para ella es que se arriesga así a una sanción por desobedecer la manda judicial, impartida por el juez local, Castrianni De Mello.

Como EL DIA informó en exclusiva en su edición anterior, luego de evaluar todas las pruebas que le fueron presentadas en la causa, el magistrado autorizó un plan de revinculación, que consta de visitas virtuales, los lunes y martes con una duración de 45 minutos por día, entre las 20.00 y las 20.45, y reuniones presenciales supervisadas por una asistente social, el 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de septiembre, entre las 10.00 y las 18.00.

Por eso hoy a la noche habrá una nueva instancia de contacto, que Krause sospecha de difícil concreción.

“Iré con mi abogado al juzgado a plantear esta situación y veremos qué medidas se adoptan”, expresó el vecino de nuestra ciudad.

LE PUEDE INTERESAR

En 2025 hubo 164 femicidios en todo el país, uno cada 36 horas

LE PUEDE INTERESAR

El delito le ganó por goleada al club Villa San Carlos

“Creo que el juez le sacó la ficha, por eso espero una enérgica decisión, que rompa con cualquier intención de embarrar la cancha”, comentó.

Para Krause, demás está decirlo, la situación es crítica, porque existe un grado de alienación parental más que evidente.

Recordemos su historia, que lo tiene a maltraer hace tiempo.

La relación con Juliana Magalhaes de Lima, la mamá de los menores, estaba terminada en 2022 cuando decidieron separar sus vidas. Lo que nunca imaginó Krause es que iba a urdid un plan maquiavélico en su contra, que lo terminó separando de los chicos.

En mayo de 2023, la mujer primero lo denunció por violencia familiar en el juzgado de Familia N° 6 de La Plata, a cargo de la jueza María del Rosario Rocca.

Al tiempo, la magistrada desestimó la acusación por falta de pruebas e impuso un régimen de comunicación alternado donde se turnarían para estar con los menores.

Meses más tarde, Magalhaes cruzó un límite: realizó una nueva denuncia, esta vez penal, por abuso hacia ella y sus hijos.

Esto derivó en que se le prohibiera a Krause mantener comunicación con sus hijos. Pero desde ese momento ya no pudo verlos, a pesar de que un año después la acusación también fue revocada por falta de pruebas.

Es que la mujer activó entonces un plan de evasión, que logró burlar a las autoridades de migraciones y, puso al descubierto la fragilidad de las fronteras argentinas, cuando los sacó sin autorización por Puerto Iguazú, en circunstancias todavía no aclaradas.

Marcelo Peña, abogado de Krause en La Plata, expresó que “el juez de Brasil, que tomó lectura de las resoluciones de archivo que determinaban las revinculaciones en la Argentina, determinó que debía restablecerse el contacto”.

“Estaba muy entusiasmado después de tanto tiempo, aunque ahora habrá que ver qué decisión se toma desde el juzgado por el incumplimiento. Se ve que esta mujer está decidida en perpetuarse en este tipo de conductas tan nocivas, sin medir las consecuencias. No es gratis incumplir la orden de un juez. Acá, en Brasil o en cualquier parte”, concluyó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Alak analizó el presente y futuro de La Plata: "La Ciudad está renaciendo y vamos a hacer obras todos los días"

Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil

A media luz, como en el "campito", Gimnasia sumó tres puntos de oro tras vencer a los tucumanos 1 a 0

Alexis Castro, autocrítico: “No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”

Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada y cuánto llovió, barrio por barrio

Cuenta DNI activó los descuentos de septiembre 2025

Tibio, tibio, caliente... Shakira y Antonito, cerquita

Ya se activó el aumento del micro en La Plata: cuánto sale el boleto, sección por sección
+ Leidas

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

El pan no “leva”: crisis y alerta: caída en el consumo y en la producción

Dólar sin domar: medidas no frenaron la suba

Emiten un alerta mundial por el incidente argentino

Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión

El fracaso libertario en Corrientes revivió interna
Últimas noticias de Policiales

San Carlos: un barrio en jaque por la delincuencia

Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad

En 2025 hubo 164 femicidios en todo el país, uno cada 36 horas

El delito le ganó por goleada al club Villa San Carlos
La Ciudad
Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios
Cruzar en rojo o transitar sin VTV tiene multas de hasta $1.606.000
El pan no “leva”: crisis y alerta: caída en el consumo y en la producción
Tras casi un mes, volvió el tren a la zona de 1 y 44
Luego de la lluvia y el viento retorna el frío con mínimas muy bajas
Deportes
VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces
Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión
Casi se suspende por una falla en el tablero de luces
Orfila culpó a la ansiedad por el segundo tiempo
Un triunfo clave para alimentar las dos tablas
Espectáculos
Jorge Rial, tras el pedido de allanamiento de Bullrich: "Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario"
La denuncia del padre de L-Gante: “A mi hijo le comen el cerebro”
Grave denuncia de Jorge Rial por amenazas: “Lo del Falcón es fuerte”
L-Gante acrecentó las dudas por las causas del incendio en su casa: "Todavía no entendí qué pasó"
Tamara Pettinato debutó en el Nueve con el ciclo “Decime algo lindo”: el rating del programa
Información General
Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
Mueven el feriado del 12 de octubre para sumar otro fin de semana largo
PAMI negó sobreprecios en la compra de lentes y remarcó que el sistema actual garantiza “gratuidad”
Alerta mundial de la OMS por el fentanilo contaminado
“Presunta contaminación”: en medio del escándalo, ANMAT clausuró a otros dos laboratorios

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla