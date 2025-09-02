Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |EDUARDO DOMÍNGUEZ ESPERA RECUPERAR ALGUNOS “SOLDADOS”

Estudiantes: pone primera de cara a la seguidilla de partidos

El plantel, después de dos días de descanso tras el viaje a Santiago del Estero, regresa a las prácticas esta tarde, con la mirada puesta en el River y en los compromisos coperos

Estudiantes: pone primera de cara a la seguidilla de partidos

El entrenador Eduardo Domínguez espera recuperar algunos jugadores

2 de Septiembre de 2025 | 02:36
Edición impresa

Después de dos días de descanso, tras la derrota ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, el plantel profesional de Estudiantes retorna esta tarde los entrenamientos, y el punto de encuentro será el Country Club de City Bell.

En ese sentido, el técnico Eduardo Domínguez tendrá casi dos semanas por delante para ajustar las tuercas y resolver algunos problemas que hicieron que su equipo sufriera una dura derrota en el Madre de Ciudades.

Además, después de un largo período podrá contar nuevamente con varias jornadas seguidas para poder desarrollar las prácticas.

Es que recién volverá a jugar el sábado 13 del corriente mes. A su vez, Domínguez buscará recuperar algunos jugadores, como Eric Meza, Fabricio Pérez y Gabriel Neves.

En este contexto, el marcador de punta derecho se entra transitando una lesión muscular grado 2 central en el bicep femoral derecho, que lo tiene fuera de las cancha hace varias semanas.

En tanto, el atacante todavía no está recuperado de la sinovitis.

En cambio, el volante uruguayo ya dejó atrás la lesión que lo mantiene marginado desde mediados de julio. Si bien ha sumado convocatorias en los últimos partidos, el DT cree que aún no está al cien en lo futbolístico.

Por su parte, en esta práctica vespertina, el cuerpo técnico evaluará en las condiciones en las que se encuentran sus dirigidos, ya que la sobrecarga de partidos no le ha jugado una buena pasada.

A su favor, para el partido ante el Millonario en condición de local, el Barba podrá contar con la presencia del lateral izquierdo Gastón Benedetti, que ya cumplió la sanción de tres fechas. Este podría ser una variante en esa banda para darle un descanso a Santiago Arzamendia. De esta forma, Domínguez y compañía ponen primera, y comienzan a transitar una de las partes más importantes del año, entre la fase clasificatoria a los playoff del Clausura, la lucha por acceder a copas internacionales 2026 por tabla anual, y los cuartos de final de Libertadores ante el poderoso Flamengo de Brasil.

Siguiendo esta línea, el primer compromiso será ante River en el Estadio UNO, el sábado 13 de septiembre. Luego tendrá que viajar a Brasil para los cuartos de Libertadores frente a Flamengo en el Maracaná el Jueves 18.

Nuevamente por el torneo doméstico, volverá a jugar en La Plata el lunes 22 ante Defensa. La vuelta contra el Mengao será tres días después en “Tierra de Campeones”, mientras que el último duelo agendado es frente a Newell´s en Rosario el martes 30.

 

