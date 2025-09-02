Identifican a barras por incidentes en el Bosque

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios
Gimnasia y Atlético Tucumán
La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deportes (Aprevide), del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, informó que durante el desarrollo del encuentro que sostuvieron ayer los equipos de Gimnasia y Atlético Tucumán, en el marco de una nueva fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional (LPF), se logró identificar a varios simpatizantes mens sana, que provocaron disturbios minutos antes del comienzo del segundo tiempo en el estadio Juan Carmelo Zerillo.
Mediante un registro fílmico de la sala de video de seguridad del estadio, se estableció la participación en los incidentes de Facundo Paul Catriel, Román Raúl Catriel y Osmar Abraham Velasco, en el lateral de la Tribuna Centenario.
Cabe destacar que si bien la situación se controló a tiempo y que no hubo que lamentar víctimas ni heridos, a dichas personas se les aplicará la prohibición de concurrencia por el delito por incitación a la violencia.
De acuerdo a lo que pudo observarse a través de las cámaras de televisión, que un grupo de simpatizante de Gimnasia, apostados en la tribuna que linda con la Platea Néstor Basile, empezaron a discutir, y luego continuó con empujones y algunos manotazos, situación que no pasó a mayores.
Las escaramuzas que se originaron en un sector de la tribuna lateral, se extendieron por espacio de algunos minutos, hasta que todo volvió a la normalidad.
Algunas versiones indicaron que esto se habría producido por el accionar de delincuentes en la tribuna (con fines de robo), pero otros, en cambio, dicen que los incidentes y las discusiones se habrían originado por las divisiones internas que existen dentro de la misma barrabrava de Gimnasia.
