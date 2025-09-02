Por qué votar

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios
El domingo se elegirán nada menos a las personas que deciden, entre otras cosas, sobre el sistema de salud, incluyendo los hospitales del Gran La Plata y del funcionamiento, tanto de las escuelas primarias como las del nivel secundario. Cierto, las atribuciones de la Cámara de Diputados provincial son muchas más. Y este domingo 7 se elegirán los 6 representantes de La Plata en ese cuerpo.
También serán designados por el voto popular la mitad de los integrantes del Concejo Deliberante de la Ciudad, que tiene la facultad de aprobar o no los presupuestos de la Comuna y por lo tanto, la cuantía de las tasas, como de los planes de revisación y ejecución de obras, de pavimentación de calles y avenidas, el sistema de transporte público de pasajeros y las normas a las que se deben ajustar la construcción de viviendas.
Esas dos listas de objetivos cubren sólo una pequeña parte de todos los aspectos que los legisladores y los ediles ostentan como atribución. Es decir que la calidad de vida de los platenses depende en alto grado del Concejo y en distintos aspectos, de la Cámara de Diputados bonaerense.
Como los cargos en las que incursiona son distintos, la boleta que se utilizará está dividida en dos partes: en una están todos los candidatos a diputados provinciales y en la otra, los propuestos por cada fuerza para concejales y consejeros escolares. Estos últimos tienen la responsabilidad del mantenimiento de los edificios de los más de 200 colegios de La Plata. La boleta se puede cortar por la línea de puntos que separa la nómina de diputados con la de concejales, es decir que se puede votar por dos partidos distintos. No son válidas las tachas individuales.
Está claro que las leyes provinciales y las ordenanzas municipales determinan muy importantes aspectos de la vida cotidiana. La Provincia concesiona, por ejemplo, el servicio de agua, que está a cargo de ABSA y las rutas bonaerenses.
Por la importancia de estos órganos del Estado, el diario ha estado realizando múltiples entrevistas para que los lectores puedan formarse una opinión. Esta tarde ha invitado a los principales candidatos a concejales a un debate que será trasmitido en vivo.
