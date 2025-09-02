Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Las elecciones del próximo domingo

Por qué votar

Por qué votar
2 de Septiembre de 2025 | 02:04
Edición impresa

El domingo se elegirán nada menos a las personas que deciden, entre otras cosas, sobre el sistema de salud, incluyendo los hospitales del Gran La Plata y del funcionamiento, tanto de las escuelas primarias como las del nivel secundario. Cierto, las atribuciones de la Cámara de Diputados provincial son muchas más. Y este domingo 7 se elegirán los 6 representantes de La Plata en ese cuerpo.

También serán designados por el voto popular la mitad de los integrantes del Concejo Deliberante de la Ciudad, que tiene la facultad de aprobar o no los presupuestos de la Comuna y por lo tanto, la cuantía de las tasas, como de los planes de revisación y ejecución de obras, de pavimentación de calles y avenidas, el sistema de transporte público de pasajeros y las normas a las que se deben ajustar la construcción de viviendas.

Esas dos listas de objetivos cubren sólo una pequeña parte de todos los aspectos que los legisladores y los ediles ostentan como atribución. Es decir que la calidad de vida de los platenses depende en alto grado del Concejo y en distintos aspectos, de la Cámara de Diputados bonaerense.

Como los cargos en las que incursiona son distintos, la boleta que se utilizará está dividida en dos partes: en una están todos los candidatos a diputados provinciales y en la otra, los propuestos por cada fuerza para concejales y consejeros escolares. Estos últimos tienen la responsabilidad del mantenimiento de los edificios de los más de 200 colegios de La Plata. La boleta se puede cortar por la línea de puntos que separa la nómina de diputados con la de concejales, es decir que se puede votar por dos partidos distintos. No son válidas las tachas individuales.

Está claro que las leyes provinciales y las ordenanzas municipales determinan muy importantes aspectos de la vida cotidiana. La Provincia concesiona, por ejemplo, el servicio de agua, que está a cargo de ABSA  y las rutas bonaerenses.
Por la importancia de estos órganos del Estado, el diario ha estado realizando múltiples entrevistas para que los lectores puedan formarse una opinión. Esta tarde ha invitado a los principales candidatos a concejales a un debate que será trasmitido en vivo.
 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

