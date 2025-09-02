En La Plata, con paraguas en mano este martes por posibles lluvias

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local
Tras un fin de semana con lluvias y tormentas, la ciudad de La Plata Aires y alrededores espera otra jornada con clima inestable.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se prevé un martes con cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en la tarde pero mejorando en la noche.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 8 grados de mínima y 15 de máxima.
Las buenas condiciones regresan el miércoles, con cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado en la noche, una mínima de 7 grados y una máxima de 20.
El jueves, en tanto, tendría cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, con temperaturas de entre 4 y 13 grados.
