En La Plata, con paraguas en mano este martes por posibles lluvias

Tras un fin de semana con lluvias y tormentas, la ciudad de La Plata Aires y alrededores espera otra jornada con clima inestable.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se prevé un martes con cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en la tarde pero mejorando en la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 8 grados de mínima y 15 de máxima.

Las buenas condiciones regresan el miércoles, con cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado en la noche, una mínima de 7 grados y una máxima de 20.

El jueves, en tanto, tendría cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, con temperaturas de entre 4 y 13 grados.