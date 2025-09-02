Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el "mega" Cartonazo de $10.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

La Ciudad

El drama de medio centenar de docentes de una secundaria de La Plata que teme por su estabilidad laboral

Se trata de la Técnica Nº 8 de Tolosa. Advierten por la situación desde hace siete años tras la derogación de un convenio por parte del gobierno de Vidal

El drama de medio centenar de docentes de una secundaria de La Plata que teme por su estabilidad laboral
2 de Septiembre de 2025 | 13:23

Escuchar esta nota

Alrededor de medio centenar de docentes con décadas de trayectoria en la reconocida Escuela Secundaria Técnica (EEST) N°8 de La Plata, ubicada en 7 y 526, se encuentran en un estado de incertidumbre y tensión. Temen por su futuro laboral a raíz de una situación que se remonta a 2018, cuando un convenio clave que mantenía la institución con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) fue derogado. 

El problema actual tiene su origen en abril de 2018, con la derogación del convenio N°562/95 que la Dirección de Escuelas había firmado con la UTN. Esta alianza  no solo había garantizado un modelo de financiamiento para lo que había sido la ENET Nº4 en medio de la crisis desatada por la reforma educativa de mediados de los '90, sino que también había establecido un sistema de selección de profesores por concurso. La comunidad educativa coincide en que este método aseguraba la calidad educativa y la estabilidad de los docentes que ingresaban. 

LEA TAMBIÉN

Abrazo simbólico a la Técnica 8: denuncian que está en "riesgo institucional"

A decir de los educadores, cuando el acuerdo se rompió durante el gobierno de María Eugenia Vidal, que cedió a la presión de los gremios, los cargos y las horas de enseñanza pasaron de la órbita de la UTN a la Secretaría de Asuntos Docentes (SAD). Como resultado, las vacantes dejaron de cubrirse por concurso para ser asignadas por medio de un acto público, lo que puso en riesgo la situación de docentes con vasta antigüedad.  

En ese momento, las movilizaciones y reclamos de docentes con el apoyo de estudiantes y padres lograron que, hasta cierto punto, las horas de estos profesores fueran protegidas bajo la figura de "horas conveniadas". 

La estabilidad laboral en peligro 

Siete años después, los docentes denuncian que la amenaza vuelve a ser inminente. El problema reside en que su acceso a los cargos por concurso les otorgó una provisionalidad, pero no la titularidad. Esto significa que en el ámbito de la SAD sus puestos pueden ser solicitados por otros docentes con estatus de titulares. 

"Este año aparecimos en estado de 'movimiento estatutario'", explicaron. Recientemente, se abrieron dos instancias clave del sistema educativo provincial: el Movimiento Anual Docente (MAD) y el Acrecentamiento. Estos mecanismos permiten a los docentes titulares trasladar o sumar horas a su carga horaria, lo que potencialmente podría dejar sin sus horas a los profesores provisionales de la EEST N°8. 

"Pedimos una protección ante estas dos acciones estatutarias", reclamaron. "Nosotros queremos salir de esa situación y a futuro sería ideal que nos titularizaran, pero en principio pedimos protección de nuestra provisionalidad como se hizo hasta el momento". 

Los docentes aseguran que vienen presentando notas y participando en reuniones desde mayo. Los directivos de la escuela también elevaron los reclamos a la Inspectora Técnica, pero hasta ahora no han obtenido respuestas concretas. "Lo único que dijeron es que iban a armar un expediente", señalaron. El gremio SUTEBA, en tanto,  se comprometió a mediar en la situación para "dar protección" a las horas de estos profesores. 

De los 300 a 400 docentes que en su momento formaban parte del convenio con la UTN, hoy solo quedan 47. Se trata de profesionales universitarios con el tramo pedagógico (capacitación docente) que, según un comunicado, "le dieron prestigio a la escuela técnica, acompañando todo el proceso de los estudiantes". Enfatizaron que estos docentes están hoy "a la deriva, peticionando por sus derechos laborales, sin respuesta de las autoridades provinciales". 

"No hay futuro sin educación, pero tampoco hay educación sin docentes", concluyeron en su comunicado, reafirmando su compromiso con la educación pública de calidad y su lucha por la estabilidad laboral. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

El fenómeno de "isla de calor" en La Plata: edificios, déficit de árboles y qué pasa en la calle 138

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado

Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Gimnasia y un triunfo clave para alimentar las dos tablas: así quedó posicionado en la pelea

Identifican a barras por incidentes en el Bosque
Últimas noticias de La Ciudad

Lluvia en La Plata: qué dice el pronóstico para este martes y cuándo vuelve el frío

$10 millones: una empleada y un calesitero, por ahora los ganadores del Súper Cartonazo

El fenómeno de "isla de calor" en La Plata: edificios, déficit de árboles y qué pasa en la calle 138

Ahora sí: habilitaron la obra que desemboca en el paso a nivel de Villa Elisa y que era un caos de tránsito
Deportes
"Lobopalloza": así habló TN sobre el corte de luz en Gimnasia - Atlético Tucumán
Gimnasia sacó comunicado tras el corte de luz: "anomalías" e "intento de sustracción"
VIDEO. El Lobo y un triunfo clave sin grandes luces
Le faltaron luces afuera y adentro, pero la victoria ayudará a bajar la tensión
Casi se suspende por una falla en el tablero de luces
Policiales
Tristeza en histórico club de La Plata: sufren el 9º robo del año y se llevan hasta un ventilador amurado
San Carlos: un barrio en jaque por la delincuencia
Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad
Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial
En 2025 hubo 164 femicidios en todo el país, uno cada 36 horas
Espectáculos
A dos años de la muerte de Silvina Luna: comenzaron a demoler la clínica de Aníbal Lotocki, las fotos
Fuerte crítica de Beto Casella a El Nueve por el debut de Tamara Pettinato en "Decime algo lindo"
Luis Ventura señaló que el gran amor de Maradona fue Silvina Luna: reacciones y durísimas polémicas 
Alejandro Fiore encendió las esperanzas: ¿Se hace la película de Los Simuladores?
Hermoso gesto de Messi que cumplió el sueño de Luca: lo posibilitó su papá Fabián Cubero
Información General
Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial
Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
Mueven el feriado del 12 de octubre para sumar otro fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 2 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
PAMI negó sobreprecios en la compra de lentes y remarcó que el sistema actual garantiza “gratuidad”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla